Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesi sonrası linç girişimi /21 Nisan 2019 16:02

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesi sonrası linç girişimi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit olan asker için düzenlenen cenaze töreninde saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesi sonrası linç girişimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, dün şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından AKP'li bir grup tarafından protesto edilerek yumruk ve tekmeli saldırıya uğradı.

Törene Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kılıçdaroğlu güvenlik güçleri tarafından çevredeki bir eve götürüldü.

Önlemlere rağmen evin etrafında toplanan kalabalık evi taşlayıp 'PKK dışarı' sloganları attı.

Kılıçdaroğlu'nun aracı bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı provokatörler taşlarla saldırdıkları aracın camlarını kırdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi, içeri girmeden önce çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu. Ardından Kılıçdaroğlu zırhlı araçla evden çıkarıldı.

Öte yandan Ankara Valiliği "Olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" açıklaması yaptı. 

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