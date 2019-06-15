Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na 2 yıl sonra 'gübre' özürü /15 Haziran 2019 17:37

Kılıçdaroğlu'na 2 yıl sonra 'gübre' özürü

‘Adalet Yürüyüşü’nün 13’üncü gününde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da konakladığı kampın önüne hayvan gübresi döken üç kişiden biri olan İlhami Çelik, Kılıçdaroğlu’na gönderdiği mektupla özür diledi. Çelik’i cezaevinde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, Çelik’in izlediği haberlerden etkilenerek eylemi gerçekleştirdiğini aktardı.

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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün üzerinden iki yıl geçti.CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin yürüyüş sırasında Düzce’de konakladığı alanın yakınına gübre döken ve “Zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek” suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası alan İlhami Çelik CHP liderine gönderdiği mektupla özür diledi.

İlhami Çelik’in cezaevinden gönderdiği el yazısı



KILIÇDAROĞLU’NA MEKTUP YAZDI

‘Adalet Yürüyüşü’nün 13’üncü gününde eylemi gerçekleştiren üç kişiden biri olan İlhami Çelik hükümlü olarak bulunduğu Düzce T-Tipi Cezaevi’nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak pişmanlığını dile getirdi. Mektubun CHP’ye ulaşması üzerine Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesi ile İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Düzce T-Tipi Cezaevi’ne giderek İlhami Çelik ile görüştü.

Çelik ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, “2 Haziran 2019 Pazar günü yapılan ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede İlhami Çelik, hangi kışkırtmalardan etkilenerek eylemi gerçekleştirdiklerini tüm ayrıntılarıyla anlatmıştır. Pişman olduğunu belirten İlhami Çelik eylemi ATV ve A Haber’de Adalet Yürüyüşünü ve Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan kışkırtıcı haberlerden etkilenerek gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu, özür dilediğini ifade etti” dedi.

‘UTANÇ VERİCİ EYLEMİ SİZE, PARTİNİZE YAPMADIM’

Kılınç, cezaevindeki ziyarete ilişkin şunları kaydetti, “Gerçekleştirdiği eylem nedeniyle çevresindeki CHP’lilerden utandığını, onun için de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından affedilmesinin her şeyden önemli olduğunu ifade etmiştir. Kendisine genel başkanımızın selamını getirdiğimi, görüşmenin içeriğini genel başkanımıza arz edeceğimi bildirdim. Ayrıca kendisi el yazısı ile düşüncelerini not kağıdına dökerek şöyle yazmıştır: “Sayın Başkanım, Ben o utanç verici eylemi size partinize yapmadım. Ama gene de sizden çok özür diliyor ve bayramınızı kutluyorum.”
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