Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu vazgeçmezse... /17 Aralık 2017 15:20

Kılıçdaroğlu vazgeçmezse...

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, muhalefetin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninki gibi olması gerektiğini savundu ve CHP'nin bunu örnek almasını istedi. Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrından vazgeçmezse kendisinin zarar göreceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu Erdoğan ailesinin milyonluk para transferlerinin dekontlarını gösterdi

A Haber'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıkladığı Man Adası belgelerinin sahte olduğunu iddia etti. Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son zamanlarda, 15 Temmuz'dan sonra kulaklarına F... tarafından ne üflenirse, ellerine onlar tarafından hangi belge getirilirse bu belgeyi kamuoyuna getirip çıkarıyorlar. MİT'in bir raporu var dediler aslı astarı olmadığı anlaşıldı. Bu bahsettikleri Man adasıyla ilgili belgelerin, onların söylediği şekilde aslının astarının olmadığı anlaşıldı. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bir şekilde siyasi taraftar toplamaya ya da bir kutuplaşmayla kendi taraftarlarını konsolide etmeye, bir arada tutmaya çalışıyorlar ama bu oyun tutmaz. Bu aslında çirkin bir siyaset üslubu. Türkiye artık bu üsluptan gerçekten bıktı. Biz AK Parti olarak karşımızda siyaseti ilkeli bir şekilde yapan, yanlışımız varsa bunları gerçekten gösteren, bize bir anlamda ışık tutan bir muhalefet istiyoruz. Böyle ana muhalefet anlayışı gerçekten olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı aslında son derece pespaye bir tavır, kötü bir tavır. Bundan vazgeçmezse kendisi zarar görecek."

'MUHALEFET BAHÇELİ'NİNKİ GİBİ YAPILIR'

CHP'li yöneticilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutumuna bakması gerektiğini kaydeden Akdağ, "Bakın muhalefet böyle yapılır. Yeri geldiğinde partimizi, bizi, icraatlarımızı eleştirebiliyor ama mesele milli duruş olunca, mesele bir çeteyle, hain bir terör örgütüyle mücadele olunca, diğer terör örgütleriyle mücadele olunca, mesele Türkiye'nin bekası olunca çok doğru bir yerde duruyor. Muhalefete yakışan budur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ana muhalefet partisine, Sayın Kılıçdaroğlu'na da yakışan bu olmalıdır ama maalesef bunu göremiyoruz." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu vazgeçmezse... Sonraki Haber >>

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

MİT resmen adam kaçırmış...

MİT resmen adam kaçırmış...

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Sabrı insanı hep yükseltir...

Sabrı insanı hep yükseltir...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:11:34