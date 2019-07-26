Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Türkiye Londra'daki tefecilere teslim edildi /26 Temmuz 2019 10:42

Kılıçdaroğlu: Türkiye Londra'daki tefecilere teslim edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları çalıştayında konuştu.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

*Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi siyasal iktidara duyulan güvensizliktir. Güvensizlik üzerine siz geleceği inşa edemezsiniz. Bir kişinin sözleriyle yasama, yürütme ve yargı yürütülürse o bir kişinin yaptığı hata toplumu etkiler.

*Hangi gerekçeyle milli gelirde 135 milyar dolar düşüş oluyor. Toplam gelir düşünce kişi başına gelir de 1173 dolar düştü. Mutfaklarda yangın var diye boşuna demiyoruz.

*Gelir dağılımında büyük bozukluklar var. Gelir dağılımındaki bozukluğun bunu beslediğini anlatmamız gerekiyor. Türk Lirası'na güven yok olmuş durumda. Bankalardaki mevduatın yüzde 51'den fazlası dolar mevduatı. Geldiğimiz nokta budur. Bunu tetikleyen tek adam rejimidir.

*Türkiye'nin itibarı zedelenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukukun üstünlüğü konusunda geriye gidiyor. 134 medya çalışanı cezaevinde. Yargıya güven yüzde 30'lara gerilemiş durumda.  

'TÜRKİYE BİR AVUÇ TEFECİYE TESLİM EDİLDİ'

*Borçlanmanın bedeli olarak Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti teslim edilmiştir. Tek adam rejiminde Türkiye büyük ölçüde üretimden koparıldı. Her şeyi ithal etmeye başladı. Çiftçimiz perişan vaziyette, dışarıdan getiriyoruz. 

*Hazine'yi bakkal bile yönetemeyen damada teslim ettiniz. Baba-oğul devleti yönetiyorlar. Türkiye tarihinde böyle bir şey var mıdır? Fakirlik bilmeyen birine mutfaktaki yangını çöz diyorsunuz. Haberi bile yok. 

*Asgari ücret 2020 lira, açlık sınırı 2124 lira. Tek adam rejiminin asgari ücretlilere getirdiği yük bellidir. Parlamentoya bir yasa teklifi getirdiler. Belli kişileri kurtarmak için 400 milyar lira ayrılması hedefleniyor. Çiftçiyi, esnafı, işçiyi kim kurtaracak bunlar belli değil. 

*İşsiz sayısı 8.5 milyona dayandı. Türkiye tarihinde bir rekordur. Sosyete damat 15 paket açıkladı. Her paketin ardından işsizlik arttı. İşsizlik artınca yozlaşma da artıyor. Meclis'in duvarına kadar geldi bunlar. 


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