Kılıçdaroğlu’na saldıran Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na asker cenazesine katılmak için gittiği köyde saldırı gerçekleştirenlerden Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatıldı. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.





Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dokuz kişiden 5’i savcılığa sevk edildi.





Bunlardan sorgusu tamamlanan 4 kişiden 3’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, biri de adli kontrol şartı istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kalan 5 şüphelinin sorgu işlemleri devam ediyor.





Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatıldı.





Şüphelilere, “halkı suç işlemeye teşvik”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “kamu görevlisini görevinden dolayı yaralamamak” suçları isnat edildiği belirtildi.