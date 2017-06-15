Kılıçdaroğlu kaç gün yürüyecek, günde kaç km kat edecek?

CHP, Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Ankara Güven Park'tan Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'ne kadar sürecek 'Adalet Yürüyüşü'nü başlattı.





YÜRÜYÜŞ CANLI SEYREDİLEBİLİYOR





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ailesinin evlerinden Güvenpark’a gelişi sırasında izdiham yaşandı. Elinde ‘Adalet’ yazılı döviz taşıyan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada “Kendi ülkemizde gazetecilerin hapiste olmasını, milletvekillerinin hapiste olmasını istemiyoruz. Kendi ülkemizde birlikte beraber kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız” dedi.









Zaman zaman konuşması izdiham nedeniyle kesilen CHP lideri, “Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Her özgür ülke gibi, her uygar ülke gibi kendi ülkemizde barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Artık yeter diyoruz. Bunun için diyoruz. Bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadale etmeliyiz” diye konuştu.





Yürüyüşün hiçbir siyasi partiye ait olmadığını, sadece adalet talebiyle yürüdüklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Adalet, adalet, adalet. Bu soylu kavrama anlamını vermek, bu soylu kavramın gereğini yerine getirmek zorundayız. Herkes ama herkes. Yargının bağımsızlığını ve adaleti savunmak zorundayız. Bütün dünya duysun. Biz kendi topraklarımızda dikta yönetimiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.





15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz darbesinin yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Taşeron işçileri, köylüler, memurlar, herkes için adalet istiyoruz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz” diye konuştu.





28 gün sürecek

