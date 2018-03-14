Kılıçdaroğlu: İttifak olabilir ama seçimi boykot yok

AKP'ye yakın Abdülkadir Selvi, dünkü grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerini köşesine taşıdı. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin boykot paylaşımını değerlendiren Kılıçdaroğlu boykotun ve geri çekilmenin söz konusu olmadığını açıkladı.





Selvi'nin yazısında şu ifadeler geçiyor:





İttifak yasası Meclis’ten geçtikten sonra CHP’nin etkin isimlerinden Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından, “Dün gece adil ve güvenli seçim yok edildi. Ya izleyeceğiz ya da gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot ve/veya çekilme seçeneklerini ele alacağız” diye bir paylaşımda bulundu.





Seçimlerden çekilme ve boykot seçeneğini Kılıçdaroğlu’na sorduk.





“Kazanacağımız seçimleri neden boykot edelim. Biz seçimleri kazanacağız. Bu yasa kaybettiklerini gösteriyor. Kaybediyoruz nasıl kazanabiliriz onun arayışı içindeler. Biz de halkımıza güveniyoruz ve kazanacağız.”





“Hedefimiz bundan sonra 2019 seçimidir. Olası erken seçimdir."





"CHP, ittifak yasasına karşı çıktı ama bir yandan da tüzüğünde ittifaka ilişkin önemli düzenlemeler yaptı. Kılıçdaroğlu bu durumu, 'İttifak yasasının tüzükteki izdüşümü olarak yapılan düzenlemeler' olarak tanımladı. Asıl önemli olan Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde de ittifaka açık olduklarını ifade etmesiydi."