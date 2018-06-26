Kılıçdaroğlu istifa mı ediyor?

CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programında açıklamalarda bulunan Ahmet Hakan, “Ankara’daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek” dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcsı Tuncay Özkan ise Odatv'ye yaptığı açıklamda Kılıçdaroğlu hakkındaki istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı.





Özkan, Salı günü yapılacak MYK'da Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin gelecek planlarına ilişkin çalışmalar konusunda görüşmeler yapacağını aktardı.





Habertürk TV'ye bağlanan Özkan burada yaptığı açıklamada ise "Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3.5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok" dedi.