Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sona erdi /02 Temmuz 2018 23:10

Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin görüşmesi sona erdi.

SHABER3.COM

Kılıçdaroğlu ve İnce akşam Ankara Marriot Otel’de akşam yemeğinde buluştu. 19.00’da başlayacağı duyurulan görüşme bir saat gecikmeyle saat 20.00’da başladı. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüşmeye Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İnce’nin eşi Ülkü İnce de katıldı. Basına kapalı görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çifte seçimin ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelen ikili, 24 Haziran seçim sonuçları ve partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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