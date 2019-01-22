Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ile Akşener ittifak hakkında görüştü /22 Ocak 2019 00:41

Kılıçdaroğlu ile Akşener ittifak hakkında görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifak üzerindeki pürüzleri gidermek üzere bir araya geldi.

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İki liderin gece yarısına yakın saatlerde 31 Mart’taki yerel seçim için yapılan ittifak hakkındaki pürüzleri ortadan kaldırmak amacıyla bir araya geldiği belirtildi. Görüşme sonunda yapılan açıklamada pürüzlerin aşıldığı mesajı verildi.

Parti liderlerinin vereceği talimat doğrultusunda, parti kurmayları ittifak protokolünü güncellenecek.

İSTANBUL’UN İLÇELERİ ELE ALINDI

CHP ve İYİ Parti kurmaylarının uzun süredir üzerinde çalıştığı işbirliği sürecinde 63 il için mutabakata varılmış, ancak bazı ilçelerdeki pürüzler aşılamamıştı. Habertürk’ten Ömer Topsakal’ın edindiği bilgilere göre iki lider, akşam yemeğinde bir araya geldi. Her iki genel merkezin de dışında gerçekleşen görüşmede heyetlerin uzlaştığı iller, protokol metni ve anlaşma sağlanamayan il ve ilçeler masaya yatırıldı.

Ankara’nın Etimesgut, Muğla’nın Bodrum, Denizli’nin Pamukkale, Kocaeli’nin Çayırova ve Bursa’nın Osmangazi ilçesi ayrı ayrı incelendi. Kılıçdaroğlu ile Akşener İstanbul’un ilçeleri ile Gaziantep gibi kritik illeri de olası aday isimleri üzerinden ele aldı.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Görüşmede iki liderin pürüz yaşanan alanlardaki sorunları aşarak, mutabakata vardığı öğrenildi. Bu kapsamda genel başkanların vereceği talimata göre işbirliği protokolünün güncelleneceği, kurmaylar tarafından da kısa süre içinde kamuoyuna deklare edileceği belirtildi.
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