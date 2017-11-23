Kılıçdaroğlu: Hırsızlığın milli mesele olduğu nerede görülmüş?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı'nda katıldığı etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Toplantı sonunda Başbakan Binali Yıldırım'ın Rıza Sarraf davasıyla ilgili değerlendirmeleri soruldu. "Ne olursa olsun o dava görüşülmeden, davanın ayrıntıları ortaya çıkmadan, bugünden yorum yapmak asla doğru değildir" diyen Kılıçdaroğlu, "Sayın Binali Yıldırım'ın da yorum yapması doğru değildir. Orada bir yargılama var. Yani rüşvet veren, yolsuzluk yapan, vergi ödememek için her türlü yola başvuran bir adam yargılanıyor. Dolayısıyla bunu bir Türkiye meselesi haline getirmek, bir milli mesele haline getirmek doğru değil. Yolsuzluk, hırsızlık, dünyanın hiçbir ülkesinde milli mesele olarak görülemez" diye konuştu.



