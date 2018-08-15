Kılıçdaroğlu: Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar…









Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajında ayrıca “Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun içinde devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım” dedi.





Öztrak: Ekonominin temelleri sağlam değil

Hürriyet’ten Rifat Başaran’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da şunları söyledi:





"Ekonominin temelleri sağlam değil. Önce kendi evine çekidüzen vereceksin. Birileri beni itiyor diye sızlanmaktan vazgeçeceksin, ayağa kalkacaksın, seni iteni sen de iteceksin.”





“Tehdit ederek bu iş düzelmez"

Eski Hazine Müsteşarı ve BDDK Başkan Yardımcısı da olan Öztrak, şöyle devam etti:





“Sorun likidite gibi görülüyor ama temelinde kredibilite sorunu var. İktidar güven sorununu halletmeli. Merkez Bankası, tüm dünyada vesayet altında olarak algılandı ve güven bunalımına yol açtı. Tehdit ederek, savcıları, polisleri görevlendirerek bu iş düzelmez. Bu milletin en sevmediği ekonomi türü, emir komuta ekonomisi, en sevmediği şey de tehdittir.





“Trump etkisi olmasa da ekonomide işler iyi gitmiyor"

ABD yönetiminin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar, Türk ekonomisinde belli zafiyetleri tetiklemiştir ama bu zafiyetler Türkiye’yi 17 yıldır yöneten AKP’nin yönetim anlayışından kaynaklanmıştır. Trump etkisi olmasa da ekonomide işler iyi gitmiyor. TBMM’de de atılması gereken adımlar var. TBMM Başkanı’nın Meclis’i toplantıya çağırması gerek.”



