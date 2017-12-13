Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu hakkında yeni fezleke hazırlandı /13 Aralık 2017 17:09

Kılıçdaroğlu hakkında yeni fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2 CHP'li ve 2 HDP'li milletvekili hakkında ayrı ayrı fezleke hazırlandığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu hakkında yeni fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun şikayeti üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 12 Eylül 2017’de FOX TV’de referandum süreci ile ilgili değerlendirmelerindeki beyanları hakkında fezleke hazırlandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlarda sivillerin vurulduğuna ilişkin iddiaları, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in ise TBMM personelinin bilgisayar kasasını birim kapısını kırmak suretiyle yerinden sökerek genel kurul salonunda teşhir etmesi nedeniyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın Twitter’da yaptığı “Kürt var ama siyaseti yasak, siyasetçisi yasak. Kürt var ama, dili yasak, tarihi, okulu yasak. Bir de bu vardı. Kürtlüğünüzle gurur duyun” ve “Besime Koca açlık grevinde” paylaşımları hakkında fezleke hazırlandı. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın 27 Ağustos 2017 tarihinde HDP Antalya İl Başkanlığı binasında yaptığı konuşma hakkında TCK’nın 301/4 maddesi uyarınca soruşturma izni talebinde bulunuldu.
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