Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Gerçekten dip dalga geliyor, İnce ilk turda bile seçilebilir /13 Haziran 2018 12:39

Kılıçdaroğlu: Gerçekten dip dalga geliyor, İnce ilk turda bile seçilebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin şu anki verilere göre ikinci tura kalacağını belirterek, "Gerçekten bir dip dalga geliyor. Muharrem İnce 1. turda da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilir" dedi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu alacağını söyledi.

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Fox TV'ye katılan Kılıçdaroğlu, toplumun her kesimiyle, esnaf, çiftçi, muhtar, sanayici, tacirlerle özel toplantılar yaptıklarını, hepsinin kendilerini dinledikten sonra umutlarının arttığını anlattı.

'Türkiye sahipsiz değil' diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarının olduğunu ama bu sorunların akılcı politikalarla çözülebileceğini belirtti. Bu seçimlerin Türkiye'nin geleceği açısından hayati olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Var olan bütün bu olumsuzlukların sağlıklı ve tutarlı bir politikayla aşabileceği yönünde bir kanaat oluştu" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sayın Muharrem İnce, Allah nasip ederse 25 Haziran'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak. 1. veya 2. turda. Ama idealimiz bu yönde, şu anda bütün veriler 2. tura kalacağı şeklinde. Ama gerçekten bir dip dalga geliyor. Muharrem İnce 1. turda da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilir. İkincisi ise Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde etmesidir. Bu da olacaktır. Şu anki bütün veriler, Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu alacağını gösteriyor. Değişik siyasi partiler bir araya gelip, demokrasi konusunda güç birliği yaptı. Farklı siyasi partilerin demokrasiyi, insan haklarını güçlendirmek, var olan sorunları parlamenter demokratik sistem içinde çözmek için bir araya gelmesi Türkiye'de bir ilk."
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