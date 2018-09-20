Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ödeyeceği Man Belgeleri tazminat bedelini icraya yatırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası belgeleri nedeniyle mahkum edildiği manevi tazminat bedelinini İstanbul 3. İcra Dairesi’ne teminat olarak yatırdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’na para transferi yaptıkları yönündeki açıklamaları nedeniyle toplam 909 bin 353 lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
Erdoğan’ın avukatları, Kılıçdaroğlu’nun mahkum edildiği toplam 698 bin lira manevi tazminatın yasal faizi ve avukatlık ücretleriyle ödenmesi amacıyla İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dava dosyalarının bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili hukuk dairelerine icranın geri bırakılması (tehir-i icra) talebinde bulundu.
Çelik, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 909 bin 353 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesi’ne yatırdı.