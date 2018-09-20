Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ödeyeceği Man Belgeleri tazminat bedelini icraya yatırdı





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası belgeleri nedeniyle mahkum edildiği manevi tazminat bedelinini İstanbul 3. İcra Dairesi’ne teminat olarak yatırdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’na para transferi yaptıkları yönündeki açıklamaları nedeniyle toplam 909 bin 353 lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.





