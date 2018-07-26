Kılıçdaroğlu: Değişim yönetimsel değil, yapısal olacak





Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve arkadaşlarının, partide 'değişim' istemesine şaşırdığını söyledi.





"Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun' diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası. Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben delegenin sağduyusuna güveniyorum" ifadesini kullandı.





Partideki dönüşümün nasıl yapılacağına örgütle birlikte karar vereceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “CHP’nin önemli isimleri tarafından hazırlanmış, zamanında bir türlü hayata geçememiş çok iyi çalışmaların bulunduğunun” altını çizdi. Kılıçdaroğlu, değişimin yönetimsel değil, yapısal olacağını söyledi.





NE OLMUŞTU?





Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında yaptığı "En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacak" açıklaması, kulislerde Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişiklikler olacağı şeklinde yorumlanmıştı.