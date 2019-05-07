Kılıçdaroğlu 'Çete' dediği YSK üyelerini tek tek okudu

"YSK’nın içindeki çete mensubu 7 hakim böyle bir karar verdi" diyen Kılıçdaroğlu, "Çete mensubu sözde hakimler" diyerek isimleri sıraladı: "Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri."







Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Bu grup toplantımız biraz farklı. Tek konumuz var; hukuk. Tek konumuz var; toplumun vicdanı. Tek konumuz var demokrasi. Milletin iradesine kumpas kurmaya kalktılar. Hakimlerle birlikte kumpası kurdular. Onlara demokrasiyi öğreteceğiz.

Yerel seçimler yapıldı. Köy köy, mahalle mahalle, il il gezdiler. Dünyanın iftirasını attılar. Vatandaş tercihini kullandı, oyunu verdi. Demokrasiden yana oyunu verdi. Ama bunlar demokrasiye, milletin iradesine kumpas kurdular.





YSK’daki sözde hakimler demokrasi adına utanırlar mı bilmiyorum. Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı bilmiyorum. Esen rüzgara göre değil, kanuna göre karar veren bir YSK istiyoruz.





İnandığımız yoldan bizi çeviremezsiniz dedik. Vatandaşlarımız demokrasiden yana, hukuktan yana oyunu kullandı. Hakim dediğin kişi verdiği kararın arkasında durur. Hakim dediğin kişi vicdanına göre karar veren adamdır. Hakim dediğin adam esen rüzgara göre yön değiştiren adam değildir. Hakim dediğin kişi satılık adam değildir.





Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalmaz. Adalet devletin temelidir. Sandık Kurulları'nı biz oluşturmadık. AKP de oluşturmadı. Sandık Kurulu Kanunu’na göre YSK tarafından oluşturuldu. Son iki seçim de bu kurullarla yapıldı. Hiçbir şey bulamadılar, kendi oluşturdukları sandık kurulları nedeniyle seçimi iptal ettiler.





O yedi adam YSK içindeki çetenin organlarıdır. Yedi tane çete mensubu, sözde hakim. 7 sözde hakim, çete mensubu, AKP’nin arka kapıdan belli çevreleriyle hareket edip, seçimi iptal ettirdiler.

Kumpası CHP yapmadı ama bilmediğimiz birilerinin henüz tam olarak bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz’. Cümleyi anladınız mı bilmiyorum ama o 7 hakim anladı bunu ve seçimi iptal etti. Ki onlar YSK’nın içindeki çetenin organlarıdır.





'YSK'DA GÖREV YAPAN ÇETE MENSUPLARININ ADLARINI AÇIKLIYORUM'





Değerli bir gazeteci Deniz Zeyrek, “YSK'dan AKP'ye ‘Başvuruyu yenileyin, yoksa usulden reddedilecek' mesajının gittiğini, bunun üzerine AKP'nin 20 Nisan'da KHK'lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenilediğini bir çok kaynaktan doğrulattım” diye yazdı.





Bugün geldiğimiz noktada iktidar mensuplarının YSK'da 7 taşeronu vardır. Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan çete mensuplarının adlarını açıklıyorum.





Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri.... Soyadı ne kadar manidar değil mi?

İktidar sahiplerinin gücünü kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak YSK’nın tarihi sorumluluğudur demiştik. Ramazan günü haram yemeyi kabul ettiler. Kul hakkı yemek ne zamandan beri hakimlerin görevi oldu?





Seçim yenilenecekse 39 ilçede yenilenir, neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi? Sen neye göre karar veriyorsun? Bu hukuka saygı duyulmaz, bu hukuka saygı duymak adaleti dışlamaktır.