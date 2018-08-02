Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Biz de ABD'li bakanlara yaptırım uygulayalım /02 Ağustos 2018 11:49

Kılıçdaroğlu: Biz de ABD'li bakanlara yaptırım uygulayalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'nin yaptırım kararını doğru bulmuyoruz. ABD'nin iki bakanı hakkında biz de aynı kararı almalıyız" dedi.

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ABD, Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. ABD'den yapılan açıklamaya göre  yaptırımlar kapsamında, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.

ABD'nin bu kararının ardından hükümete ana muhalefetten destek geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''ABD’nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor.'' derken ''mütekabiliyet kurallarına uygun olarak ABD’li bakanlar hakkında aynı kararın alınmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu


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