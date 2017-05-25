Kılıçdaroğlu Akşener'le görüşecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Meral Akşener'le görüşeceğim





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi dört büyük kopuş bekliyor. Önümüzde bir parti devleti var ve ülkede hukuk, demokrasi yok'' dedi.







Meral Akşener ile de ülke gündemine ilişkin bir görüşme yapacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de dört büyük kopuşun yaşanacağını söyledi.





"Bunların birincisi Meclis ile devleti yönetenler arasındaki kopuş" diyen Kılıçdaroğlu, "Yasama organı yürütme organını denetleyemeyecek ve bildiğini okuyacak. Dolayısıyla parlamentoda verilecek mücadele iktidarı çok fazla etkilemeyecek. Bu bizim Cumhuriyet tarihinin en büyük kopuşlarından biridir" diye konuştu.





"İkincisi artık cumhurbaşkanı, 80 milyonun cumhurbaşkanı değil sadece partisine oy verenlerin cumhurbaşkanıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı makamı ile ona oy vermeyenler arasında büyük bir kopuş yaşanacak" ifadelerini kullandı.





Üçüncü kopuşu "Adaleti dağıtanlar ile arayanlar arasındaki kopuş" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "Adalet ancak bir kişinin beklediği ölçüde kararlar verecek" dedi.





Dördüncü olarak da "Demokrasi ve hukuk kalmadığı için Türkiye'nin uygar dünyadan kopuşu" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu kopuşun bir kısmı da gerçekleşti. Bizim daha önce yaptığımızı ve demokratik parlamenter sistemi güçlendiren bir taslak anayasa çalışmamız var. Siyasi parti liderleri ile görüşürken bunu dile getiriyoruz. Demokrasi paydasını, en az yüzde 50'lilik hayır blokunu biraz daha genişletebilirsek iyi bir sonuç elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.





'YOKUŞ AŞAĞI GİDİYORUZ'





Sözcü gazetesine yönelik yapılan operasyonu kınayan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:





"Gönlüm, Sözcü'deki arkadaşlarımı, böyle sıkıntılı bir günde ziyaret etmek istemezdi. Ama maalesef Türkiye'nin gidişatı Osmanlı'nın son dönemine benziyor. Bir kişinin hırsına, öfkesine, tutkularına bir ülke, Türkiye bağlanmış durumda. Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Nereye gideceği belli değil. Çok zor bir sürecin maalesef içindeyiz."