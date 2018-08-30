Kılıçdaroğlu ilk kez açıkça söyledi: Aslında bırakacaktım ama...

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri sonrası partisinde başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak Parti Meclisi (PM) toplantısında değerlendirmelerde bulundu.







Kılıçdaroğlu, toplantıda 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldiği akşam yemeğine ilişkin sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu'nun yemekte İnce'nin kendisine "Genel başkanlığı bırak onursal başkan ol" teklifini getirdiğini hatırlatarak "Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim" dediği öğrenildi.





'DELEGEYİ ARAYIP KENDİSİ İÇİN İMZA İSTEYENDEN, CHP'YE GENEL BAŞKAN OLMAZ'





Kılıçdaroğlu'nun "Ben sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. İlla ki bırakacağım. Bir yerde bırakacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce'yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil, bana güven vermedi. Süreç çok farklı bir noktaya gitti" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bunları Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e de anlattığını dile getirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye yönelik, "Delegeyi arayıp kendisi için imza isteyen, oy isteyenden CHP'ye genel başkan olmaz" eleştirisinde bulunduğu da ifade edildi.







'BOYKOT EDECEKLER GİTSİN AK PARTİ'YE OY VERSİN'





Kılıçdaroğlu'nun PM üyelerinden gelen, belediye başkanı adaylarının önseçimle belirlenmesi talepleri üzerine ise "Önseçim sağlıklı bir ortamda yapılmıyor ki. Tüzük kurultayında aktif-pasif üye ayrımını getirelim dedim, kabul etmediniz. Sanki önseçimle aday belirledik de yüzde 30 oy mu aldık" dediği kaydedildi.





İttifakları sürdürme çağrısı yaparak, "Parti dışında en geniş kesimle bir araya gelmek gerekir" dediği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun yaklaşan yerel seçimlere ilişkin "Mevcut durumdan kimse memnun değil. Çok güçlü hazırlanmamız lazım" dediği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun, "küskünlerin" seçimi boykot edeceğine yönelik tartışmalara, "Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti'ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti'ye oy versin" dediği öğrenildi.