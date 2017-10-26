Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu 2019’da Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? /26 Ekim 2017 23:32

Kılıçdaroğlu 2019’da Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2019'da Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Biz kararlarımızı demokratik ölçülerde alırız. Elbet bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak" diye cevap verdi.

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CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “2019’da aday olacak mısınız?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Biz demokratik bir partiyiz. Her zaman seçim yapıyoruz. Demokrasiyi içimize sindirmiş vaziyetteyiz. Cumhurbaşkanlığı adayı için de elbette oturulup bakılacaktır. Partiler mezarlığına baktığınızda bir sürü parti var ama CHP en güçlü partilerden biridir. Biz kararlarımızı demokratik ölçülerde alırız. Elbet bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak. Elbette CHP'nin aday olacak. Göreceğiz hep birlikte.”
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