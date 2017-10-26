Kılıçdaroğlu 2019’da Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “2019’da aday olacak mısınız?” sorusuna şöyle cevap verdi:







“Biz demokratik bir partiyiz. Her zaman seçim yapıyoruz. Demokrasiyi içimize sindirmiş vaziyetteyiz. Cumhurbaşkanlığı adayı için de elbette oturulup bakılacaktır. Partiler mezarlığına baktığınızda bir sürü parti var ama CHP en güçlü partilerden biridir. Biz kararlarımızı demokratik ölçülerde alırız. Elbet bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak. Elbette CHP'nin aday olacak. Göreceğiz hep birlikte.”