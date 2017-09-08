Samanyolu Haber /Dünya / Kiev'de otomobil infilak etti: 1 ölü, 2 yaralı /08 Eylül 2017 23:33

Kiev'de otomobil infilak etti: 1 ölü, 2 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobilin infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın bombalı araçla gerçekleştirilmiş bir terör saldırısı olup olmadığı soruşturuluyor.

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Kiev'de Bessaravska Meydanı yakınlarında bir aracın patlaması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi'nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.

Ölen kişinin Gürcistan vatandaşı olan Timur Mahauri olduğu belirtildi. Kyiv Post'un haberine göre Mahauri, Ukrayna'nın doğusunda savaşan bir örgütün üyesiydi.

SALDIRIDA ÖLEN KİŞİ 2012 YILINDA İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞ

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Kiev'in merkezinde patlayan otomobilin içinde hayatını kaybeden Timur Mahauri'nin, 2012 yılında İstanbul'da havaalanında gözaltına alındığı iddia edildi
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