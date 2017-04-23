Samanyolu Haber /Ekonomi / Kıdem tazminatını tırpanlayacaklar /23 Nisan 2017 06:05

Kıdem tazminatını tırpanlayacaklar

AKP Referandum sonrasına bıraktığı bazı sıkıntılı kararları almaya başlıyor. İlk olarak kıdem tazminatı düzenlemesi getiriliyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu iki gün önce yaptığı açıklama ile kıdem tazminatı düzenlemesi üzerinde gelecek haftadan itibaren çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Müezzinoğlu referandum sonuçlarını da değerlendirdiği açıklamalarında kıdem tazminatına ilişkin yol haritasını kamuoyuna duyurdu.

Müezzinoğlu kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemede kararlı olduklarını şu sözlerle aktadı:

“Kıdem tazminatının iki sorunlu başlığı var. Birincisi çalışanın hakları işverenin kasasında birikiyor. Bunun çok büyük sorunları var. Bazı işyerleri kapanabiliyor, bu para bir yerde ayrı olarak tutulmuyor. İşveren bunu finansman olarak da kullanıyor. İşveren diyor ki bu yükü bizim üzerimizden al. Diğer taraftan çalışanın neredeyse yüzde 75'i hiç alamıyor ya da hak ettiği oranda alamıyor. En çok mağdur olan çalışan. Biz bu mağduriyeti daha fazla görmemezlikten gelemeyiz. Kaçınılmaz olarak hakkaniyetli, güvencesi güçlü, sürdürülebilir, şeffaf olan bir fon olacak. Fon yasal güvencesiyle, şeffaflığıyla bir sistem. Önümüzdeki haftadan itibaren taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız. Hak kaybının olmaması bizim de en önemli duyarlılığımız. Yüzde 70 oranında hak kaybı var, hiç alamadığı için.”

Çalışma Bakanı yaptığı bu açıklamayla, reformlara işçi sınıfının hak ve kazanımlarının tırpanlanarak başlanacağını ortaya koydu.
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