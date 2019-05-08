Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı kanser hastasına 180 gündür ilaçları verilmiyor /08 Mayıs 2019 19:22

KHK'lı kanser hastasına 180 gündür ilaçları verilmiyor

KHK'lı kanser hastası Ramazan Çınkır'a 180 gündür ilaçları verilmiyor. Çınkır durumu protesto ederek, “Ölmek değil yaşamak istiyorum” dedi.

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Adana’da KHK’lı kanser hastası Ramazan Çınkır, 180 gündür kemoterapi ilaçlarının verilmediğini söyleyerek, “Ölmek değil yaşamak istiyorum” dedi. Çınkır’ın, İsmet İnönü Parkı’nda yapmak istediği eylem polis tarafından engellendi.

672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Adana KHK Mağdurları Platformu Üyesi Ramazan Çınkır, 6 aydır kanser ilaçları verilmediği için İsmet İnönü Parkı’nda eylem yaptı. “SGK duysun 180 gündür kemoterapi ilacım ödenmedi” yazılı dövizi vücuduna asan Çınkır, park içinde tecride karşı açlık grevindeki tutukluların ailelerinin eylemine dahil oldu. Çınkır, eylem sırasında “Vatana bayrağa kanımı peşinen ödedim” diyerek, 180 gündür kemoterapi ilacının ödenmediğini söyledi.

Polislerce engellenen Çınkır, park dışına çıkarıldı. KHK mağduru olduğunu ve yaşam hakkının elinden alındığını söyleyen Çınkır, “Ölmek değil yaşamak istiyorum” dedi.
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