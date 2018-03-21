KHK zulmü sürüyor: Emeklilik ikramiyesi gasp edildi

Hekimlik görevinden Kanun Hükmünde Kararname ile uzaklaştırılan Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü ve Artı Gerçek yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bu kez de emeklilik ikramiyesine el konuldu.





Kocaeli Seka Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışırken geçen yıl, önce açığa alınan ardından ihraç edilen Gergerlioğlu, yasal hakkı olan emeklilik ikramiyesini almak için idare mahkemesinde dava açtı.





Konuyla ilgili açıklama yapan Gergerlioğlu, "OHAL komisyonu aldatmacasından da vazgeçerek ihraç edilmem sonrası sürem dolduğu için emekli oldum. Bu sefer de 25 yıl benden kesilenin teslimi anlamındaki hakkım olan emekli ikramiyemi vermediler, yani gasp ettiler. Benim gibi çok KHK'lıya yapıyorlar, maksat zulüm olsun" dedi.





'ZULÜM BAKİ DEĞİLDİR'





İdare mahkemelerinin genellikle açılan davalarda gasp edilen hakları iade ettiğini belirten Gergerlioğlu şöyle devam etti: "Genellikle açılan davalar sonucu idare mahkemeleri gaspı iptal ediyor, ama 'maksat uğraştırmak olsun, zulmedelim' mantığı cari. İdare mahkemesine dava açtım. Biz hukuk olmasa da hukuk talep ederek hakkımızı istemeye devam edeceğiz. KHK'ları da iptal ettireceğiz, hiç umudumuzu kaybetmeyelim, zulüm baki değildir."