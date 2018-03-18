Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağduru polis memuru hastanede kalp krizi geçirip vefat etti... /18 Mart 2018 13:12

KHK mağduru polis memuru hastanede kalp krizi geçirip vefat etti...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan polis memuru Şahabettin Erdoğan (45), hastanenin giriş kapısında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti...

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Geçen yılın Nisan ayında, açığa alınan, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Şahabettin Erdoğan, dün saat 17.30 sıralarında, göğsünde bir ağrı hissedip, Ortaca Devlet Hastanesi'ne gitti. Erdoğan, acil servisin kapısına geldiğinde fenalaşıp, yere yığıldı. Yanına koşan sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği 19 yıllık polis memuru, sedyeye alındı. Erdoğan'ın duran kalbi, doktorların müdahalelerine rağmen çalıştırılamadı. Erdoğan'ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, Yerbelen Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alınması sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'un Gölhisar ilçesine gönderildi.


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