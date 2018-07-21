KHK mağduru öğretmen : Öğretmelik benim sadece geçim kaynağı değildi....





İhraç edilen Yıldırım, öğretmenliğin kendisi için ne anlama geldiğini ifade ederken, “Öğretmenlik benim için insanî ilişkidir ve insanca ilişkidir. Millî eğitim sistemindeki bazı sınırlamalar, bizim insanca ilişkide bazen kendi bakış açılarımız etrafında bir engel teşkil ediyordu. Ama buna rağmen o engelleri aşmaya çalışıyordum. Edebiyat bu alanda insanı insana anlatmak olduğu için çok geniş bir avantaja sahip. Öğretmenlik dönemimde elimden geldiği kadar edebiyatı avantaja çevirmeye çalıştım. Çocukların evrensel düşünebilmesini, sorgulayabilmesini, kendisi dışındaki diğerine ötekine, çevreye, doğadaki diğer canlılara empatiyle bakabilmesini, barışa ve eşitlik kavramlarına duyarlı bakabilmesini sanatsal yapılar yoluyla vermeye çalıştım. Öğretmenlik benim için aynı zamanda bir iletişim kanalı oldu. Çok da vicdanî bir meslek. Ekonomik bir kaygı değildir öğretmenlik. Öğretmen kişiyi kendi iç dünyasında baş başa bırakarak kişinin kendi tercihlerini yapabilmesini sağlamaktır” diyor.