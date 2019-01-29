KHK mağduru Mustafa Nacaroğlu mezarda göreve iade edildi

Cevheri Güven Medya Bold.com'da KHK’yla ihraç edilip vefat ettikten sonra göreve iade edilen muhasebeci Mustafa Nacaroğlu’nun hikâyesini anlattı …





Mustafa Nacaroğlu, 672 sayılı KHK ile 1 Eylül 2016’da ihraç edildi… 13 Ocak 2018’de öldü… Ölümünden bir yıl sonra OHAL komisyonu görevine iade etti.





Mustafa Nacaroğlu, Sanayi Bakanlığı’na bağlı KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü’nde muhasebeci olarak görev yapan emekliliğe merdiven dayamış bir memurdu. 15 Temmuz’un ardından Hizmet Hareketi’yle ilişkili olduğu gerekçesiyle 672 sayılı OHAL KHK’sı ile görevinden ihraç edildi.









Mustafa Nacaroğlu ve eşi





İhracının ardından tüm hukuksal yollara başvuran Nacaroğlu, diğer taraftan da ailesini geçindirmek için farklı işler yaptı.





Hakkında hiçbir adli işlem başlatılmayan Nacaroğlu’nun bunu da belirterek yaptığı göreve iade taleplerine, idari yargı tarafından cevap verilmedi.









Aradan geçen zamanın ardından OHAL Komisyonu devreye sokuldu. Nacaroğlu tüm evraklarıyla birlikte bu kez de OHAL Komisyonu’na başvurdu.









Nacaroğlu’nun gecirdiği kazaya ait fotoğraf.





TRAFİK KAZASINDA CAN VERDİ

Nacaroğlu, ihracından yaklaşık 1.5 yıl sonra 13 Ocak 2018’de kaza yaptı. Gaziantep Nur Dağı karayolunun 20. kilometresinde Renault Clio marka otomobiliyle karşı yönden gelen TIR’la çarpıştı.





Kazada otomobili kullanan Mustafa Nacaroğlu ağır yaralandı ve Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybetti.













MUSTAFA NACAROĞLU MEZARDA GÖREVE İADE EDİLDİ

KHK’lı Mustafa Nacaroğlu’nun cenazesi ertesi gün 14 Ocak 2018’de Gaziantep’in Durantaş Köyü’nde defnedildi.





Nacaroğlu’nun ölümünden yaklaşık bir yıl sonra OHAL Komisyonu hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Komisyon Nacaroğlu’nun göreve iadesi yönünde karar verdi.









Karar Nacaroğlu’nun ihracından 2.5 yıl sonra, ölümünden ise bir yıl sonra verildi. Çocuklarının ölümünden bir yıl sonra E-Devlet üzerinden gördükleri kararda aynen şöyle yazıyordu:





“Başvurunuz hakkında verilen KABUL kararı tarafınıza tebliğ edilmek üzere ilgili kuruma teslim edilmiştir”





Hakkında hiçbir adli işlem başlatılmayan KHK’lı Mustafa Nacaroğlu, böylece ölümünden sonra idari yönden de aklanmış oldu ve mezarda görevine iade edildi.









Nacaroğlu sıkıştığı araçtan çıkartıldıktan sonra ilk müdahale yapılırken.





“OHAL KOMİSYONU KAPATILSIN”









Binlerce KHK’lı geçtiğimiz hafta OHAL Komisyonu’nun kapatılması için Twitter üzerinden kampanya düzenledi. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun öncülük ettiği kampanyada, KHK’lılar OHAL Komisyonu’nda iki yılı aşkın süredir devam eden incelemelere, adli yargıda aklananları dahi göreve iade etmemesine, OHAL Komisyonu’ndaki hukuksuzluklara tepki gösterdi. Mustafa Nacaroğlu da bu uzun incelemenin kurbanlarından biri olarak kayda geçti.







