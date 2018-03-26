KHK mağduru mahpus Babadan hasta kızına mektup var...

Kaldıkları cezaevini Medrese-i Yusufiye haline getiren mağdurlar, oradaki duygularını zaman zaman yazıya döküyor. Cezaevinde bulunan bir baba kalp nakli bekleyen kızına duygu dolu mektup yazd.

Mahpus Babanın, Kalp Nakli Bekleyen Kızına Mektubu:

Güzel kızım Beyzanur;

0000Hukuksuzca cezaevinde tutulan babadan, kalp nakli bekleyen kızına mektup 15 Temmuz sonrası OHAL’de hukuksuza gözaltına alınan yüzbinlerce kişiden 38 bin 470 kişi şu an cezaevinde haksız bir şekilde tutuluyor.





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Kaldıkları cezaevini Medrese-i Yusufiye haline getiren mağdurlar, oradaki duygularını zaman zaman yazıya döküyor. Cezaevinde bulunan bir baba kalp nakli bekleyen kızına duygu dolu mektup yazd.





Mahpus Babanın, Kalp Nakli Bekleyen Kızına Mektubu:

Güzel kızım Beyzanur;









Dünyada bana en çok benzeyenim, güzel yavrum nasılsın, iyisindir inşallah?

Güzel kızım kendine dikkat et, yorulma. İnan burada senin iyi olduğunu duyduğum sürece ben çok iyiyim.

Canım kızım çarşamba günü akşam yemeğini belki birlikte yeriz demiştim. Ama yine nasip olmadı. Duruşma için çağırmadılar. İnşallah sonraki duruşmada çıkar gelirim.

Burada sizi özlemem dışında bir sıkıntım yok. Sadece sizlerle daha fazla vakit geçirmediğim için üzülüyorum. İnsanlar çocuklarından ayrılınca onların gönlündeki yerini daha iyi anlıyor. İnşallah bir gün çıkıp gelince sizden ayrı geçirdiğim günleri telafi ederiz.

Kızım, canın sıkılıyordur, biliyorum ama biraz sabretmeliyiz. Yaz olup okullar kapanınca köye babaannenizin yanına gidersiniz. Eğer gelirsem birlikte gideriz.

Derslerin iyi gidiyordur biliyorum. İyidir çünkü benim kızım akıllıdır, çalışkandır. Kızım, kendini yormadan derslerine çalış. İnşallah iyileştiğin zaman okuluna devam edersin. Ben her gün senin içindua ediyorum. Buradaki abiler de senin için dua ediyorlar. Kızım ilaçlarını düzenli kullan. İnşallah çok daha iyi olacaksın. Ahsen’ e derslerinde yardımcı ol ama benim gibi değil ha!

Güzel kızım seni çok seviyorum. İnşallah bahar bir gün bizim evimize de gelecek. Ben ileride hep birlikte o mutlu günleri yaşayacağımıza eminim.

Hoşçakal güzel kızım, kendine iyi bak. Unutmadan, hergün Ayet-el Kürsü’ yü üç defa okumayı unutma.











