Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağduru Komiser beyin kanaması sonucu vefat etti /08 Ağustos 2018 02:16

KHK mağduru Komiser beyin kanaması sonucu vefat etti

KHK mağduru Komiser hapisten çıktıktan sonra dönerci de çalışırken aşırı stres ve üzüntüden beyin kanaması sonucu vefat etti

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Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni polislik için yarım bırakan 2010’da Polis Akademisi’nden mezun olan KHK ile ihraç komiser Atanur Akat beyin kanaması geçirerek vefat etti. Türkiye Zeka Oyunları Şampiyonu da olan Akat’ın devreleri ve arkadaşları genç emniyetçinin ölümünü sosyal medyadan duyurdu.

Akat’ın bir süre hapis yattığı, hapisten çıktıktan sonra da ailesini geçindirmek için dönercide çalışmaya başladığı, aşırı stres ve üzüntü nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Memleketi Çorum’da defnedilecek olan Atanur Akat, 15 Temmuz sonrası OHAL kapsamından çıkarılan KHK’larla önce mesleğinden olmuş sonra tutuklanmıştı. Akat, ardında iki yetim çocuk ve bir acılı eş bıraktı.
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