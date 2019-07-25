Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağduru hukukçulara umut ışığı /25 Temmuz 2019 11:27

KHK mağduru hukukçulara umut ışığı

Ankara 23'üncü İdare Mahkemesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilip avukatlık müracaatı yapanlara yönelik verilen ret kararını iptal edilmişti. KHK mağduru diğer hukukçular için umut ışığı olan kararın akabinde daha önce ret cevabı alan iki avukat adayının yenilenen müracaatı Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından kabul edildi.

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Ankara 23'üncü İdare Mahkemesi'nin kararıyla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilip avukatlık müracaatı yapanlara yönelik verilen ret kararının iptalinin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) yenilenen müracaatları kabul etmeye başladı.

TBB, daha önce reddettiği iki başvuruyu kabul ederek Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Hakkında herhangi bir adli ve idari soruşturma ve kovuşturma olmayan davacının başvurusu, TBB tarafından KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle reddedilmişti.

Mahkeme, KHK ile ihraç edilen eski hâkimin Adıyaman Barosu tarafından kabul edilen avukatlık ruhsatı talebinin TBB tarafından reddedilmesine yönelik iptal kararı vermişti.

MAHKEME "KAMU GÖREVİ DEĞİL, KAMU HİZMETİ" DEMİŞTİ

Mahkemenin kararında kamu görevinden ihraç edilmenin avukatlığa engel olmayacağı belirtilerek, avukatlığın kamu görevi değil, kamu hizmeti olduğuna vurgu yapılmıştı. 
 
Independent Türkçe, Ankara 23'üncü İdare Mahkemesi'nin kararını "KHK ile ihraç edilip hakkında soruşturma ve kovuşturma olmayanlara avukatlık yolu açıldı" başlıklı haberiyle duyurmuştu.

Bunun üzerine Ankara Barosu'na yaptığı başvuru kabul edilen ancak TBB engeline takılan eski subay Levent Mazılıgüney ve bir avukat adayı daha müracaatını yeniledi. 

MAZILIGÜNEY: HUKUK KABUL EDİLMESİNİ GEREKTİRİYOR

TBB, Mazılıgüney ve diğer avukat adayının yeniledikleri talebi kabul ederek, Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Konuyla ilgili Independent Türkçe'ye konuşan Levent Mazılıgüney, "Şimdi ise TBB’nin de hem kamuoyuna açıkladığı görüşlerine uygun olarak hem İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda hem de esasen hukukun gerektirdiği şekilde başvurumu kabul etmesi sevindiricidir." ifadelerini kullandı.
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