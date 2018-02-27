KHK mağduru bir yıldır eylem yapıyor... Hem saldırıya uğradı hem gözaltına alındı..

Düzce’de 6 yıl görev yaptığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden KHK ile ihraç edilen mimar Alev Şahin, bir yılı aşkın süredir oturma eylemi yapıyor. Şahin’e geçen hafta bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Saldırıdan sonra Düzce Valiliği açıklama yaparak il genelinde eylemleri yasakladı. Şahin dünkü eylemde gözaltına alındı. Eylemi öncesinde konuştuğumuz Şahin, “İşim, ekmeğim için uğramadığım provokasyon, saldırı kalmadı, saldıranlar ise korundu. Duydum ki Düzce Valiliği benim için eylem yasağı kararı almış. Biz Bolu Beyi’nin adaletsizliğine boyun eğmeyen Köroğlu’nun torunlarıyız. Benden Selam Olsun Düzce Beyi’ne” dedi.







OHAL Komisyonu’na yaptığı başvuru olumlu sonuçlanana kadar eylemini devam ettireceğini hatırlatan Şahin, “Ekmeğimle oynayanların çalıştığım dönemde denetleyip para cezası kestiğim bir firma sahibi olduğunu, kendi gizli tanık ifade dosyalarından öğrendiğimden bu yana her perşembe Düzce İl Yönetimine seçilen bu şahsı il binasi önünde teşhir ediyorum. Bu durumdan duyulan rahatsızlık üzerine on gündür iktidar, polis, medya üçgeninde faşizmin tüm saldırıları ile karşı karşıya kalıyorum. Faşizme teslim olmayacağım” dedi. Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: “İşimi geri istiyorum dedim görmezden geldiler, ‘ekmeğimle beton firması oynadı’ dedim duymazdan geldiler, AKP binası önünden beton hırsızlarını korumayın dedim provokasyon ve saldırılar ile geldiler. Şimdi de eylem yasağıyla haklı sesimi kısmak istiyorlar. Ekmeğimden ne istiyorsunuz?”





Darp ederek gözaltı

Eylemine devam eden Alev Şahin, dün valiliğin yasağını gerekçe gösteren polisler tarafından gözaltına alındı. İhraç edilen arkadaşları tarafından gazetemize yapılan açıklamada, “Düzce’de Mimar Alev Şahin dışında eylem yapan olmamasına karşın Düzce Valiliği işini geri isteyen Alev Şahin için eylem yasağı kararı aldı. Bugün (dün) saat 13.00’da Düzce kent meydanına işimi geri istiyorum döviziyle çıkan Alev Şahin işkence, darp ile keyfi bir şekilde gözaltına alındı. Keyfi olarak hâlâ gözaltında tutuluyor” ifadeleri kullanıldı. Şahin’in bugün savcılığa çıkartılması bekleniyor.