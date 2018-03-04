Samanyolu Haber /Gündem / KHK Mağdurlarından Başbakanlık’a dava yağmuru /04 Mart 2018 09:30

KHK Mağdurlarından Başbakanlık’a dava yağmuru

Olağanüstü hukuk, Başbakanlık önünde dosya dağı oluşturdu. 31 KHK’ye karşı 67 bin 588 dava açıldı. Davaların yaklaşık 4 bin 500’ünde Başbakanlık ‘tek taraf’ oldu.

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Başbakanlık 2017 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında çıkarılan OHAL KHK’leri uyarınca açılan davaların Hukuk Hizmetleri Başkanlığı üzerinde “yoğun iş yükü” oluşturduğu belirtildi.

67 bin dava

Rapora göre 2016 ve 2017’de çıkarılan 31 OHAL KHK’si ile yapılan düzenlemeler için açılan iptal davası sayısı 67 bin 588’i buldu. Bunlardan sadece 2017 yılında çıkarılan KHK’lerle ilgili olanların sayısının 55 bin 426 olduğu görüldü. 2017 dosyalarının içinde yaklaşık 4 bin 500 dosyada Başbakanlık’ın “tek başına taraf” olduğu ifade edildi. Raporda, “yapılacak savunmalar Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

4 bin 416 başvuru incelendi

OHAL KHK’lerine karşı açılan davaların, mahkemelerce “karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilerek” yine OHAL KHK’sinde yapılan düzenlemelerle kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na gönderilmesi sağlandı. Ancak Başbakan-lık’ın raporunda, “bu kapsamda bulunmadığından halen görülmekte olan davaların da takip edidiği” belirtildi. 22 Aralık 2017’de karar verme sürecini başlatan OHAL Komisyonu 28 Şubat 2018 tarihine kadar incelediği 4 bin 416 başvurudan sadece 100 başvuruda hata yapıldığına karar verdi, 4 bin 36 dosyadaki iade talebini ise reddetti. Raporda, KHK hükümleri gereği, komisyon kararlarına karşı idare mahkemelerinde açılan davaların da Başbakanlık tarafından takip edildiği ifade edildi.

Ceza davaları için havuz

Rapora göre Başbakanlık, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle açılan ceza davalarının etkin takibi ve kurumlar ile avukatlar arasındaki koordinasyonun sağlanması için ‘Ortak Belge Havuzu’ oluşturuldu. Başbakanlık’ın taraf olduğu darbe girişi ceza davalarındaki tüm dosyalar, ilgili mevzuat ve emsal kararlar Ortak Belge Havuzu veritabanına aktarıldı.
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