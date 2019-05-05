KHK mağdurlarına psikolojik destek suç!

Yeni Asya gazetesinde 28 Nisan'dan itibaren psikoloji, aile hayatı ve çocuk eğitimi konularında makale yayımlamaya başlayan uzman psikolog ve aile terapisti Emine Özdemir hakkında dava açıldı.





İsimsiz bir e-posta ihbarı sebebiyle geçen sene ifade vermesi Emniyet'e davet edilen Özdemir'e bu sefer mahkeme celbi geldi.





SUÇLAMA: KHK MAĞDURLARINA PSİKOLOJİK DESTEK VERMEK!





Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre Özdemir, akla ziyan suçlamayı Twitter hesabından duyurdu.





Özdemir, "Geçen sene isimsiz e-posta ihbarı nedeniyle emniyette ifade vermiştim. Dün dava dosyasının açıldığını ve duruşma için gün verildiğini öğrendim. Suçlama; KHK’lılara psikolojik hizmet vermek, Bankasya’da hesabı bulunmak, Kızılcahamam’da tatil yapmak suretiyle terör örgütüne üye olmak." dedi.





İHBAR EDENİN İSMİ BİLE BELLİ DEĞİL





Hakkında ihbarda bulunan kişinin kimlik bilgisinin dahi olmadığına işaret eden Özdemir, Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabına atıf yaparak, "Bir e-posta ile insanlara ithamda bulunup iftira atmak bu kadar kolay mı?" Bu ülkeye adalet ne zaman gelecek?" diye sordu.





Özdemir, "Avukatımız ihbarın rakip bir firma kaynaklı olabileceğini söyledi. Ancak ben psikoloji alanında hizmet veren bir firmanın böyle yollara tevessül edeceğini düşünmüyorum." dedi.









EMİNE ÖZDEMİR KİMDİR?





1979 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Okulu Reyhanlı’da okudu. Liseyi Antakya’da bitirdikten sonra 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun oldu.





2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi aile danışmanlığı sertifika programını tamamladı.





Yine aynı sene Prof. Dr. Şahin Kesici’den oyun terapisi eğitimi aldı. 2014 yılında "Çözüm Var, Sorun Yok" isimli ilk kitabı yayımlandı.





2015 yılında ise "Suçlamayın Yol Gösterin" isimli ikinci kitabı okurlarıyla buluştu. 2015 yılında Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği’nin kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan BDT Psikoterapi eğitimi aldı.





YENİ ASYA'DA MAKALELERİ YAYIMLANMAYA BAŞLADI





2016 yılında Prof. Dr. Banu İnanç danışmanlığında “Duygu Yönetimi Grup Terapisi ve Deneysel Araştırma" projesini tamamladı ve uzman psikolog unvanına sahip oldu.





Özdemir, Osmaniye’deki Katarsis Psikoterapi Merkezi’nde uzm. psikolog ve aile terapisti olarak çalışıyor.





28 Nisan’dan itibaren Yeni Asya gazetesinde köşe yazmaya başlayan Özdemir, aynı zamanda her çarşamba Radyo Gönül’de program yapıyor.