KHK mağdurları platform kurdu

gazeteduvar.com'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Adana’da farklı kesimlerden ihraç edilen KHK’lılar ‘KHK Platformu’ kurdu.





Platform ilk etkinliğini 26 Ocak’ta gerçekleştirecek.





‘KHK, çalışma hakkının ihlali, sivil ölüm’ adlı panelde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam konuşacak.





‘KHK Platformu’nun kurucularından Eğitim Sen’li Münir Korkmaz, platformun kuruluş amaçlarını anlattı. Korkmaz, “İhraç edilen herkesin derdi aynı. Bu çatı altında birleşim. Türkiye’deki diğer illere de örnek olalım” dedi.





‘BAĞIMSIZ VE KAPSAYICI…’





Platformda, farklı sendikalara üye olup ihraç edilen birçok kişi yer alıyor. İhraç edilen öğretmenler, akademisyenler, doktorlar… Her kesimden ihraç edilenlerin platform çatısı altında bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Korkmaz, “Bağımsız ve kapsayıcı olsun diye platformumuzun adını Adana KHK Platformu kurduk” diyor. 15 günde bir toplantı yaptıklarını söyleyen Korkmaz, “Bu platforma farklı cenahlardan ihraç edilen KHK’liler katılıyor. Doktorlar, öğretmenler, akademisyenler… Eğitim Sen, Memur Sen gibi farklı sendikalara üye KHK’li öğretmenler de bu platform çatısı altında bir araya geldi. Bir araya geldiğimizde neler yaşadığımızı ve bunu kamuoyunun gündemine nasıl taşıyabileceğimizi konuşuyoruz” dedi.





‘DERDİ AYNI OLAN İNSANLARIN BİR ARADA FAALİYET YÜRÜTMEDİĞİNİ GÖRDÜK’







Böyle bir platforma neden ihtiyaç duyuldu? Korkmaz bu soruya şu yanıtı veriyor: “Derdi aynı olan insanların bir arada faaliyet yürütmediğini gördük. Adana’da bunun bir başlangıcını yapalım dedik. Derdimiz aynı. Derdimiz ihraç edilen insanların görünür olmasını sağlamak. Çünkü unutulmuş durumdayız. Derdimizi anlatacağımız kimse yok. En yakınımızdaki insanlar bile artık bu durumu normal karşılamaya başladı. Amaçlarımız var. Yargısız infaza tabii tutulduk. Bir an önce göreve iade edilmemiz için toplumsal baskı oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm siyasi partilere derdimizi anlatacağız. Bunun da ilk adımını attık. Kurduğumuz bu platform Türkiye’ye bir örnektir, Türkiye’nin diğer illerinde de olmasını temenni ediyoruz.”





‘İHRAÇ EDİLEN HERKES FAALİYETLERİMİZE KATILSIN’





‘KHK Platformu’nda şimdilik 20 kişilik toplantılar yapılıyor. Korkmaz, bu kişilerle bir araya geldiklerinde yaşadıkları sorunları tartışmaya açtıklarını anlattı. KHK ile ihraç edilenlerin çeşitli hayat hikayeleri olduğunu belirten Korkmaz şöyle devam etti: “Bir araya geldiğimizde çok değişik dramlar yaşandığını görüyoruz. Evliliği tehlikeye giren arkadaşlarımız, aileleri tarafından dışlanmış arkadaşlarımız, hainlikle suçlanan arkadaşlarımız… Bir araya gelmemiz bize terapi gibi geliyor. Bu anlamda çok iyi yol aldığımızı düşünüyorum. Eğer örnek olmazsak derdimizi bizden başka kimse anlamaz. Görünür olamayız. Arkadaşlarımız artık umutlarını kaybediyor. Bu platformlarla umudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz. Biz haklıyız, görevlerimize döneceğiz. Mücadelemiz sürecek. Adana’da hangi gerekçeyle olursa olsun ihraç edilen herkesin faaliyetlerimize katılmasını istiyoruz. Umarım Türkiye’de ihraç edilen herkesle birlikte ortak bir mücadele ederiz. Gazete Duvar’a sesimizi duyurduğu için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”





Gazete Duvar