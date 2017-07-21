KHK mağdurları için kurulan OHAL Komisyonu'na KHK mağdurlarının başvurması yasak!

On binlerce kişi OHAL Komisyonu'na başvuramayacak







KHK’ların “ekli listelerinde” yer almayan ancak KHK’lerdeki düzenlemelerden etkilenen binlerce kişi, hakkını OHAL Komisyonu’nda arayamayacak. KHK’lerin verdiği yetki ile kamu görevinden uzaklaştırılan yani açığa alınan 32 bin 80 kişi OHAL Komisyonu’na başvuramayacak. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, idari tedbir olarak alınan uzaklaştırma kararının normal koşullarda 3 ay içinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak bir başka KHK ile açığa alma tedbirinin süre sınırı kaldırıldı. Böylece açığa alınanların mahkemeye gitmeleri kâğıt üstünde mümkün olsa da zorlaştırıldı. Örneğin, açığa alınan öğretmenlerin açığa alınmalarına neden olan idari soruşturmanın tamamlanmasını, yani ya aklanmayı ya da açığa alınmayı bekledikleri öğrenildi.







KİŞİ BAŞVURAMAZ





OHAL KHK’leri ile 1424 özel öğretim kurumu kapatıldı. Buralarda çalışan 20 bin 292 kişinin çalışma izinleri iptal edildi. Bunlar için kapatma kararı KHK’ye bağlı olduğundan tüzelkişilik olarak kapatılan kurum OHAL komisyonuna başvurabilecek. Ancak çalıştığı kurum kapatıldığı için işsiz kalanlar komisyona başvuramayacak. Kapatılan vakıf üniversitelerinde çalışan, 2 bin 808’i öğretim elemanı toplamda yaklaşık 6 bin kişide işsiz kaldıkları, mağdur oldukları gerekçesiyle mahkemeye başvuramayacak. Kapatılan medya kuruluşları arasından KHK’lerle kapatılan, yani ismi ekli listelerde yer alan kurumlar OHAL komisyonuna başvurabilecek. Ancak KHK ile yetkilendirilen bakanın onayı ile kapatılan basın kuruluşları OHAL komisyonunun ilgi alanına girmeyecek.





ASKERİ ÖĞRENCİLERE RET





Harp akademileri, askeri liseler ve astsubay okulları KHK’lerle kapatıldı. Ancak bu kişiler de belirlenen internet sitesindeki başvuru ekranında komisyona başvuramayacakları yönünde uyarı görecek.