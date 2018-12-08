'OHAL Komisyonu mağduriyetleri araştırılsın' önergesinde AKP, MHP ve İyi Parti ortaklığı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun sebep olduğu hak ihlallerinin tespit edilmesi ve bu ihlallere ilişkin çözümler üretilmesi amacıyla TBMM'ye sunduğu araştırma önergesi, AKP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.







HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP grubunun "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun sebep olduğu hak ihlallerinin tespiti amacıyla" Meclis Genel kuruluna sunduğu Meclis Araştırma Önergesi hakkında konuştu. Sözlerine "OHAL Komisyonu lağvedilmelidir" diyerek başlayan Gergerlioğlu, Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca yaşanan ihlallere ilişkin tespitler sunarak, komisyonun hukuksuz olduğunu aktardı.





"AİHM BAKTI ÖNÜNE GEÇEMİYOR DOSYALARI GERİ GÖNDERDİ"





OHAL'in bitmesine rağmen, OHAL komisyonunun devam ettiğini söyleyen HDP'li Gergerlioğlu, yaklaşık 135 bin kişinin banka hesabın olduğundan, KESK'e ve odalara üye olmasından çeşitli bildirilere imza atmalarından ve de HDP'ye yakın olmalarından ötürü birçok insanın mağduriyet yaşadığını belirtti. "Büyük bir felaket tablosu var şu anda ülkemizde" diyen Gergerlioğlu, "Mağdurlar hak aramak için, adalet aramak için mahkemelere koştu, idare mahkemelerine koştu, idare mahkemeleri “Bizimle alakası yok, gidin.” dedi. Anayasa Mahkemesi’ne koştular, “Bizimle alakası yok, gidin.” dedi. Bu arada aylar geçiyordu. Çareyi yurt dışında aradılar, AİHM’e koştular, 25 bin dilekçeyle, AİHM baktı ki büyük bir hukuksuzluğun olduğu bir ülke, “Baş edemeyeceğim.” dedi ve dosyaları geri gönderdi ve Avrupa Konseyinin önerisi, AİHM’in de uygun bulmasıyla Türkiye’de bir OHAL Komisyonu kuruldu altı ay sonra, altı ay insanlar sağa sola koşuşturdular ve sonrasında bir OHAL Komisyonu kuruldu. İsteksizce ve hevessizce kuruldu. Çok ağır kanlı ve yavaşlatılmış bir şekilde faaliyete başladı" ifadelerini kullandı.





"KOMİSYON, MAHKEME KARARLARINI HİÇE SAYIYOR"





OHAL Komisyonun nasıl hukuksuz şekilde işler yaptığını belirten HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, "En başta, mahkemelerin takipsizlik ve beraat verdiklerine OHAL Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal kurumu olan mahkemeleri hiçe sayarak, “ret” kararı veriyor; bu bir Anayasa ihlalidir ve Anayasa suçudur. Yine, güya sıralamaya göre gidecekti “672, 673” diye ancak bir baştan, bir sondan, bir ortadan kararlar veriliyor ve burada hukuka uygun olmayan, şüpheli kararlar olduğu ortaya çıkıyor. Yine, “kurum kanaati” denilerek hiçbir hukuki saike bağlı olmayan kararlar veriliyor" dedi.





"KOMİSYON SİPARİŞ HABERLER YAPTIRIYOR"





Yaşanan hukuksuzluk açısından Avrupa Konseyi'nin komisyona ilettiği mesajı aktaran Gergerlioğlu, iç hukuk yollarının tıkanması durumunda AİHM’e başvuru yapılabileceğinin söylendiğini vurguladı. OHAL Komisyonunun bazı medya kuruluşlarına mensup gazetecilere randevu vererek "sipariş haberler" yaptırdığını söyleyen Gergerlioğlu, "Geçen bir gazeteciyi çağırdı. Çok düşük oranlarda kabul oyu veriyordu, yüzde 3; Avrupa baskısından dolayı yüzde 7,5’a çıktı bu. Komisyon Başkanı gazeteciye diyor ki: “Bütün, 125 bin kişi bittiği zaman yüzde 15 oranına ulaşacağız.” Ya, nereden biliyorsun yüzde 15’e ulaşacağını? Belki yüzde 25’e ulaşacak. Demek ki önceden belirlenmiş bir oran var" dedi.





"BANK ASYA'YA 100 LİRA YATIRMIŞ, KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞ"





TMSF'ye devredildikten sonra Bank Asya'ya bir yurttaşın 100 lira yatırdığını ve ihraç edildiğini söyleyen Gergerlioğlu, konuşmasının sonlarında şunları belirtti: "Düşünün, TMSF’ye devredildikten sonra Bank Asya'ya 100 lira yatırmış, bakın şubat ayında TMSF’ye devredildikten sonra vatandaş Bank Asya'ya sadece ve sadece 100 lira yatırmış ve kendisi KHK’yle ihraç edilmiş, ardından iki yıl bir ay ceza yemiş ve komisyona da başvurmuş, ret almış. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, nasıl bir zalimliktir?"