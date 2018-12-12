KHK’li akademisyenler pasaportları için harekete geçiyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde 5 bine yakın akademisyen, üniversitelerden ihraç edildi. Kamuda kendilerine iş bulamayan akademisyenlerin herhangi bir özel üniversitede çalışmaları da engellendi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'lerle yurt dışına çıkmalarına da tahdit konulan akademisyenler bu duruma son vermek için harekete geçiyor.





KHK’li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu, İbrahim Kaboğlu, Habib Eksik ve Cihangir İslam öncülüğünde kurulan Meclis Akademik İhlalleri İnceleme Grubu ile KHK’lı akademisyenler, 14 Aralık'ta İl Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulunacak. Akademisyenler ve milletvekilleri başvurunun ardından da bir açıklama yapacak.





Hâlâ Gazeteciyiz.net'in haberine göre bu etkinlik, Meclis Akademik İhlalleri İnceleme Grubu, barış imzacısı akademisyenler ile Gülen cemaati mensubu oldukları iddiasıyla hakları ihlal edilen diğer akademisyenlerin birlikte yer aldığı ilk eylem olacak. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Burada ayırt etmeksizin tüm arkadaşlar var. Barış akademisyenleri ve diğer akademisyenler. Onlar için en büyük sorunlardan biri de pasaport meselesi” dedi.





Hâlâ Gazeteciyiz.net’e konuşan Gergerlioğlu şunları söyledi: “İktidar, KHK ile bu akademisyenleri devlet üniversitelerinden ihraç etti, özel üniversitelerde çalışmasını engelliyor. Dünyadaki çeşitli üniversitelerden burs alan ya da ders vermek için çağırılan akademisyenlerin de önü pasaport tahdidi ile kesilmiş durumda. Maalesef onların yurt dışına çıkmalarına da izin verilmiyor. Seslerini yükseltmek istiyorlar. TBMM’de bir araya geldik ve bir eylem planı oluşturduk.”





GERGERLİOĞLU: EYLEMİMİZ SONUÇ VERECEK





Bu eylemlerden ilki 14 Aralık günü Ankara İl Nüfus Müdürlüğü önünde gerçekleştirilecek. KHK’li akademisyenler önce pasaportları için İl Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulunacak, ardından bir açıklama yapacaklar. Gergerlioğlu, “Bu, akademisyenlerin yaşadığı zulmü teşhir, haksızlığı ifşa hareketi olacak” diye konuştu.





Bir süre önce KHK’lı doktorlar ile güvenlik soruşturmasını geçemeyen doktorlara getirilmek istenen çalışma yasağını hatırlatan Gergerlioğlu, “Meclis’te bu duruma karşı geldik, mücadele ettik sonunda geri adım attırdık. 7 bin doktor sokağa atılacaktı, bunu durdurduk. Bu bizi cesaretlendiriyor. Doktorların özel hastanelerde çalışma yasağı nasıl kaldırıldıysa diğerleri için de böyle bir kazanım elde edebiliriz. Kötümser olmak için bir neden yok” diye konuştu.





KHK’lıların yakınlarına uygulanan yasaklar da Akademik İhlalleri İnceleme Grubu’nun gündeminde. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KHK’lıların yakınlarına yönelik tahdidin kaldırılmasına ilişkin bir çalışma yaptıklarını açıklamıştı. 180 bin kişiyi mağdur eden uygulama kapsamında atılan adımlarla 150 bin KHK’li yakını hakkındaki tahdid kalktı. Ama 30 bin kişi hala mağdur durumda.





Kurulduğu günden bu yana işlevsiz olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan OHAL Komisyonu da Meclis Akademik İhlalleri Araştırma Grubu’nun gündeminde. Araştırma Grubu, 24 Ocak’ta ikinci yılını dolduracak olan OHAL Komisyonu’nu da protesto edecek.