Samanyolu Haber /Gündem / KHK’li akademisyen Cenk Yiğiter serbest bırakıldı /12 Kasım 2018 12:29

KHK’li akademisyen Cenk Yiğiter serbest bırakıldı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen ve 9 Kasım sabahı evinden gözaltına alınan Dr. Cenk Yiğiter, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SHABER3.COM




Cuma günü gözaltına alınan 'Barış bildirisi imzacısı' Yiğiter'in emniyetteki sorgusu pazar günü tamamlanmıştı. Yiğiter'e sosyal medya paylaşımları ve Eğitim-Sen'in faaliyetlerinin sorulduğu basına yansımıştı.

Cenk Yiğiter, 6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi.

Ağustos 2017’de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü öğrenci olarak kazandı.  Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yönetmeliğin kayıt ve kabul işlemleri bölümüne "kamu görevinden çıkartılmamış olmak" şartı getirdi. Yiğiter’in kaydı alınmadı.

Mart 2018’de avukatlık stajı, stajının bitimine sekiz gün kala iptal edildi.

Attığı bir tweet nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davada Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Ekim’de 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

Yiğiteri 2 Kasım’da Twitter’dan şu paylaşımları yapmıştı:

“KHK'li bir hukuk doktoruyum. Bazı dergilerde yazımın yayınlanması, bazı bilimsel toplantılara katılmam yasak. Kamuda çalışmam yasak. Vakıf üniversitesinde çalışmam yasak. Avukat olmam yasak. Ankara Üniversitesi'nde öğrenci olmam yasak. Pasaport almam ve yurtdışına çıkmam yasak.

“Fetöcüysen beter ol diyen veya türlü şekilde fetöcü olduğumu ima eden yorumlara toplu cevap: Değilim. Ben Barış Bildirisi imzacısı olduğum için ihraç edildim. Bu ‘cemaat’e mensup olup, yakın olup ancak herhangi bir suça karışmamış kişilerin cezalandırılmasını ise doğru bulmuyorum.

“Ayrıca bu twit bir durumu tarif etmekten ibaret. İçinde bir aman dileme yok, empati, yardım, dayanışma çağrısı yok. Kimseden bir şey beklediğim yok yani. Ancak bu bir uyarıdır. Bu devlet toplumun bir kesimine bunu yapabiliyorsa, yarın başka başka kesimlere başka şeyler yapabilir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK’li akademisyen Cenk Yiğiter serbest bırakıldı Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:39:13