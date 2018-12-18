KHK ile ihraç edilenler: Psikolojimiz bozuldu artık AKP'yi desteklemiyoruz

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 125 bini aşkın kamu personeli, 34 farklı KHK ile görevinden ihraç edildi. Bunların büyük bir bölümü hakkında idari ve/veya adli soruşturma başlatıldı. Mahkemelerce suçsuz bulunup beraat edenler de oldu.





Ancak bu insanların bir çoğu hala görevlerine geri dönebilmiş değil. Zira işe geri dönebilmek için hâkim karşısında aklanmış olmak yetmiyor. Aynı zamanda 23 Ocak 2017’de kurulan OHAL Komisyonu’nun kararını da beklemek zorundalar.





Resmi rakamlara göre OHAL Komisyonu’nda bekleyen başvuru sayısı ise 83 bin. DW Türkçe’ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, OHAL Komisyonu’na bugüne dek 100 bini aşkın başvuru yapıldığını, bunlardan bin 900’ünün olumlu yanıt alarak işlerine geri döndüğünü, 28 bin 100'ünün ise ret edildiğini söylüyor.





CHP'li milletvekili, KHK mağdurlarının neden işlerine iade edilmediğine dairse şunları söylüyor: "Ahbap-çavuş ilişkisiyle ihraç edilen insanların yerine yenileri alınmış durumda. AKP, hukukun değil biatın üstünlüğüne inanıyor."



