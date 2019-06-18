KHK ile ihraç edilen imamları 'ihbar' edenlerin listesi ortaya çıktı

Mezopotamya Ajansı'nın haberinde yer alan bilgiler Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ittifakının yayımladığı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile hazırlanıken nasıl bir muhbirlik sistemi kurduklarını ortaya koydu. AKP'li imamlar kendi arkadaşlarını veya meslektaşlarını sadece duyumlarla ihbar etmiş.





Şırnak'ın Silopi ilçesinde, S.T., S.U., M.N., İ.U., A.S., H.Ö., H.T., K.Y., İ.A., H.T., A.D. ve M.B. adlı imamların birçoğu, "PKK ile irtibatlı" oldukları iddiasıyla 2017 yılında çıkarılan KHK ile ihraç edilmiş, bazıları ise farklı bir yere sürgün edilmişti.





Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DİVES) üyelerinin de aralarında bulunduğu imamlar hakkında 2017 yılının mart ayında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 2 müfettiş tarafından hazırlanan raporlar neticesinde soruşturma başlatılmıştı.

SORUŞTURMALARDAN SONUÇ ÇIKMADI

Diyanet’in suç duyurusu üzerine açılan ve bazıları davaya dönüşen soruşturmaların tümünün sonuçlandığı öğrenildi.





Söz konusu soruşturmaların hepsi hakkında takipsizlik kararı verilirken, hakkında dava açılan imamlara ilişkin ise beraat kararı verildi. Ancak, halen mağduriyetleri devam eden imamlar görevlerine iade edilmedi.

TANIKLAR: AKP VE MHP'Lİ BAŞKANLAR

Bazı imamların yaşadıkları mağduriyetten kaynaklı dava açmaya hazırlandığı öğrenilirken, söz konusu imamların ihracına neden olan kişilerin listesi ve verdikleri ifadelere ulaşıldı.





Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliği tarafından ihraç edilen imamların dosyasına sunulan listede dikkat çekici isimler yer aldı.





"İsminin gizli kalmasını isteyen tanıklar" olarak sunulan listede, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurullah Aktaş, AKP Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, MHP Silopi İlçe Başkanı Veysi Ökten, Spêrtî aşireti "kanaat önderi" olduğu iddia edilen AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday olarak gösterdiği İbrahim Tayşun ve AKP'li Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun yer aldı.

KAYYIM YARDIMCILARI 'İHBARCI' LİSTESİNDE

Yine, kayyım döneminde "yolsuzluk" yaptığı iddiasıyla işine son verilen Silopi Belediyesi Kayyum Yardımcısı Abdullah Ökten, Silopi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdurrahman Tarandır, kente bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki camii imamı Muhterem Agitoğlu, Başverimli Beldesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki camiinin imamı İsa İlhan, imam Ahmet Akdeniz, Miraç Camii imamı Ahmet Bilen, Çalışkan Beldesi'ndeki camiinin imamı İsmail İnal, Rahmet Camii'nin imamı Şerif Ciru, Hayırsever Camii imamı İrşat Tüncer, Çalışkan Beldesi Şeyh Yusuf Camii imamı İsmet Mete ve Çarşı Camii müezzini Muhammet Salih Doru da listede yer aldı.

2 tutanak şeklinde düzenlenen listelerde ismi yer alan söz konusu kişiler, ihraç edilen imamlar hakkında tek tek görüşlerini açıkladı.

Listede isimleri yer alan imam, kurum ve parti temsilcilerinin ihraç edilen imamlar hakkında söyledikleri ise şöyle:

ÖĞRETİM ÜYESİ NURULLAH AKTAŞ: PKK’YA MEYİLLERİ VAR

H.T., A.D. ve H.T. adlı kişilerle ilgili olarak: PKK'ya meyilleri vardı.

M.B. ile ilgili olarak: DİVES üyeliği dışında PKK'ya irtibatına dair bir şey bilmiyorum.

S.T. ile ilgili olarak: DİVES üyesi, PKK’yı destekliyor.

A.S. ile ilgili olarak: Facebook'taki paylaşımlarından PKK'nın kullandığı dili kullandığı ve daha sonraki süreçte bu tutum ve davranışlarına son verdi.

AKP İLÇE BAŞKANI BİLEN: SÜLALESİ POTANSİYEL PKK'LIDIR

H.T. ile ilgili olarak: Aleni bir şekilde PKK propagandası yapıyor, gençlerin beyinlerini yıkayıp dağa çıkmalarına sebep oluyor. "Hendek haktır" gibi hendek ve çukur siyasetini destekleyen konuşmalar yapıyor.

H.T. ile ilgili olarak: Sülalesi potansiyel PKK'lıdır, sülalesinde her evden birer ikişer PKK'lı bulunuyor. Kendisi hakkında bu konuda bir bilgiye sahip değilim.

A.D. ile ilgili olarak: Yakın akrabalarında örgüte muzahir insanlar var. Kardeşinin PKK'ya yardım ve yataklıktan yıllarca cezaevinde yattı, kendisi de PKK'ya muzahir.

M.B. ile ilgili olarak: PKK ile irtibatına dair herhangi bir bilgim yoktu.

MHP İLÇE BAŞKANI VEYSİ ÖKTEN: PKK İLE İLTİSAKLI

H.T. ile ilgili olarak: PKK'ya muzahirlik denilebilecek her şeyi üst seviyede yapıyor.

H.T. ile ilgili olarak: PKK ile önemli ölçüde iltisakı bulunan bir kişi. PKK'ya yardım ve yataklık yapıyor.

M.B. ile ilgili olarak: Daha önce PKK'ya destek veriyordu, ancak devlet operasyon yapınca kendisini çekti.

S.T. ile ilgili olarak: Gençleri toplayarak terör örgütü PYD'ye yönlendiriyor, dağda ölenlerin şehit olduğunu söyledi.

H.Ö. ile ilgili olarak: HDP taraftarı olarak bilinir.

K.Y. ile ilgili olarak: Örgüt propagandası yaptı.

İMAM MUHTEREM AGİTOĞLU: KURDİ-DER'DE DERS VERİYOR

H.T. ile ilgili olarak: Fikri tamamen PKK'dan yana, genelde bu fikirde olanlar ile oturup kalkıyor. Halk tarafından da PKK yanlısı olarak biliniyor.

İ.A. ile ilgili olarak: KHK ile kapatılan KURDİ-DER'de ders veriyor. Taziyelerde PKK'nın kullandığı diliyle konuşuyor. PKK'ya destek verme konusunda çok aktif. Bu herkesçe biliniyor.

H.T. ile ilgili olarak: Fikri tamamen PKK'dan yana. Halk tarafından da PKK yanlısı olarak biliniyor. Hendeklerin kazıldığı dönemde camisi PKK'lılar tarafından kullanıldı.

A.D. ile ilgili olarak: Fikri tamamen PKK'dan yana. Yakın zamanda katıldıkları hizmet için eğitim kursunda "hükümet Kürtlere haksızlık yapıyor" şeklinde sözlerle birlikte PKK sempatizanı olduğunu ortaya koyan söylemlerde bulunduğuna bizzat şahit oldum.

M.B. ile ilgili olarak: DİVES üyesi.

S.T. ile ilgili olarak: DİVES'i Silopi'ye getiren kişi. Üye yapmak için personele baskı kurdu. Aşırı derecede PKK sempatizanı.

S.U. ile ilgili olarak: Diyanet İşleri Başkanı için 'AKP'nin elemanı' şeklindeki beyanını bizzat duydum.

M.N. ile ilgili olarak: PKK taraftarı. PKK'lı olarak bilinen kişilerle dolaştığını biliyorum.

H.Ö. ile ilgili olarak: Çözüm sürecinde PKK yanlısı tavırlar sergiledi.

İMAM İSA İLHAN: NEVRUZ'A KATILDIĞINI DUYDUM

İ.A. ile ilgili olarak: Konuşmaları ve davranışlarıyla PKK yanlısı olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. PKK'ya muzahirlik konusunda aktif. Ölen teröristlere şehit dediğini bizzat duydum. PKK'ya yakınlığıyla bilinden belediyelerin nevruz etkinliklerine katıldığını duydum. Teröristlerin taziyelerine katıldığını duydum.

H.T. ile ilgili olarak: PKK'yla irtibatına dair herhangi bir bilgim yoktur, ancak ismini bilmediğim vatandaşlardan PKK yanlısı olduğunu duydum.

A.D. ile ilgili olarak: PKK sempatizanı din görevlilerinin üye olduğu DİVES'e üye yapmak için yanıma geldi, PKK yanlısı bir zihniyete sahip. Herkes onun PKK ile irtibatlı olduğunu ifade ediyor. PKK ile iltisaklı kişilerle oturup kalkıyor. Bizzat gören vatandaşlardan (kim olduğunu hatırlamıyor) PKK'ya yakınlığıyla bilinen belediyelerin nevruz etkinliklerine katıldığını duydum.

S.T. ile ilgili olarak: PKK ile irtibatlı, devlete ihanet etti. PKK'lıların cenazesine katıldı.

İMAM AHMET AKDENİZ: PKK'YI AŞIRI DERECEDE SAVUNUYOR

İ.A. ile ilgili olarak: KHK ile kapatılan KURDİ-DER öğreticilik yapıyor. Bu dernek dağa eleman yetiştirme yeri. Teröristlerin taziyelerine katıldığını bizzat gördüm ve başkalarından duydum. PKK yanlısı konuşmalarına birçok defa şahit oldum.

H.T. ile ilgili olarak: Kendisi tam bir PKK militanı. Ailesinden dağda olanların ve yine dağda ölenlerin olduğunu biliyorum. Teröristlerin taziyelerine katıldığını bizzat gördüm ve başkalarından da duydum.

A.D. ile ilgili olarak: PKK'ya sempatisi olan biri. Konuşmalarından her şekilde PKK yanlısı olduğu anlaşılıyor.

S.T. ile ilgili olarak: PKK'yı övücü ifadeler kullandığını, toplantılarda "şehitlerimiz için fatih okuyalım" dendiğinde anılan kişinin "dağdakileri için de okuyalım" şeklinde karşılık verdiğini, 18 Mart şehitleri dününde şehitlerimiz için hatım okunmasına karşı çıktı.

S.U. ile ilgili olarak: PKK'yı aşırı derecede savunuyor.

M.N. ile ilgili olarak: Aşırı olmamakla beraber PKK sempatizanı. Taziyelerde örgütü övücü ifadeler kullandığını, HDP'lilerle beraber hareket etiğini, onlarla birlikte taziyelere katıldığını, onları memnun edici ifadeler kullandığını, devletin vatandaşına zulmettiğini ve haksızlık yaptığını söyleyerek devleti eleştirdi.

A.S. ile ilgili olarak: 2-3 yıl önce PKK ile irtibatı vardı, açık olmamakla birlikte imalı bir şekilde örgütü övücü ifadeler kullandığını ve sonrasında irtibatını kestiğini düşünüyorum.

H.Ö. ile ilgili olarak: PKK ile irtibatlı olduğunu konusunda tanık olduğum bir durum yok.

K.Y. ile ilgili olarak: 17-25 Aralık 2013 olaylarında önce FETÖ'nün dershanelerine gidip geldiğini, mezkur tarihten sonra irtibatı kesti.

AKP ADAYI TAYŞUN: YENGESİ PKK ŞEMSİYESİ ALTINDA!

İ.A. ile ilgili olarak: PKK ile kesin bir şekilde bağlantılı. Vatandaşları ve gençleri PKK'ya yönlendirerek, PKK'ya eleman kazandırıyor, her karşılaştığı insana PKK propagandası yapıyor. Dağda ölen teröristlere şehit dediğini, yengesi ve abisinin PKK şemsiyesi altında adalet komisyonu üyeliği yaptığını, daha sonra bunları PKK ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle belediyeden ihraç edildi.

A.D. ile ilgili olarak: Ailesi PKK'ya yakın. Ama kendisiyle ilgili bir bilgim yoktur.

S.T. ile ilgili olarak: DİVES üyesi. Bağlı olduğu aşireti PKK'ya yönlendirdiğini, taziyerde dağda öldürülenlere şehit ifadesini kullandığını, PKK'nın dağ kadrosunu eleman yetiştirdiğini, bütün bunları herhangi bir baskı altında kalmadan gönüllü olarak yapıyor.

İMAM İSMAİL İNAL: TAZİYELERE GİTTİĞİNİ DUYDUM

İ.A. PKK teröristlerin taziyelerine gittiğini birçok defa duydum.

H.T. ile ilgili olarak: PKK'ya sempati duyan bir kişi.

İMAM İRŞAT TÜNCER: PKK'YA BAĞLI AŞİRET ÜYESİ

İ.A. ile ilgili olarak: PKK ile iltisaklı, ancak son zamanlarda onlarla bağlantısını kopardığını düşünüyorum.

H.T. ile ilgili olarak: Spêrtî aşiretinden olduğunu, bu aşiretin PKK'ya çok bağlı olduğunu biliyorum. Kendisi hakkında bu konuda bir bilgiye sahip değilim.

MÜEZZİN SALİH DORU: ŞAHİT DEĞİLİM AMA DUYDUM

İ.A. ile ilgili olarak: Bizzat şahit olduğum bir şey olmamakla birlikte fikir olarak PKK'ya sempati duyduğunu biliyorum.

H.T. ile ilgili olarak: Spêrtî aşiretinden. Bu aşiretin genel olarak PKK yanlısı olduğunu, kendisi hakkında bu konuda bir bilgiye sahip değilim.

KAYYIM YARDIMCISI ABDULLAH ÖKTEN: AİLESİ PKK'YA MEYİLLİ

İ.A. ile ilgili olarak: Ailesi PKK yanlısı. Kendisi hakkında bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değilim.

H.T. ile ilgili olarak: Kendisini tanımıyorum. Ama aile olarak PKK'ya meyilli.

S.T. ile ilgili olarak: PKK ile iltisaklı kişilerle oturup kalkıyor.

KAYMAKAMIN MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN TARANDIR

H.T. ile ilgili olarak: Hendekler kazıldığı süreçte camisine PKK'lı gençlerin gelip gitti.

S.T. ile ilgili olarak: PKK'ya müzahir olarak bilinen DİVES'e üye. Örgüt propagandası yaptığını ve bu şekilde maruf olduğunu biliyorum.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI NADİR TOSUN: HDP YANDAŞI GİBİ ÇALIŞTI

S.T. ile ilgili olarak: PKK'nın propagandasını yapıyor, fikren ve zihnen bu örgüte bağlı.

S.U. ile ilgili olarak: Aynı köylüyüz, fikir ve düşünce olarak hem kendisi hem de ailesi PKK'lı.

M.N. ile ilgili olarak: PKK sempatizanı. Taziyelerde örgüt propagandası yapıyot.

İ.U. ile ilgili olarak: PKK sempatizan. Halkı koruculara karşı kışkırtıyor.

H.Ö. ile ilgili olarak: Belediye seçimlerinde HDP lehine çalıştı. Bu dönem AK parti yandaşı gibi hareket etti.

K.Y. ile ilgili olarak: Devlet aleyhine çalıştı.

İMAM İSMET METE: CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİRDİ

S.T. ile ilgili olarak: HDP mitinglerine katıldı.

H.Ö. ile ilgili olarak: Kobani ile ilgili Cumhurbaşkanı'nı eleştiren bir paylaşımı oldu.

S.T. ile ilgili olarak: PKK'nın eylem ve söylemlerini savunan HDP ile irtibatılı. Devletin vatandaşına zulmettiğini ve haksızlık yaptığını söyleyerek devlet aleyhine propaganda yaptı.

İMAM ŞERİF CİRO: HDP TARAFTARI OLDUĞUNU DUYDUM

S.T. ile ilgili olarak: PKK olarak biliniyor.

İ.U. ile ilgili olarak: HDP taraftarı olduğunu duydum.

İMAM İSMAİL İNAL: FİKİR BEYAN ETTİ

S.T. ile ilgili olarak: HDP'nin tüm mitinglerine katılır. Herkes tarafından PKK taraftarı olarak biliniyor.

S.U. ile ilgili olarak: Devlet aleyhtarı tutum sergiler.

A.S. ile ilgili olarak: PKK ile iltisaki konusunda tanık olduğum bir durum olmamakla birlikte, PKK sempatizanı olabileceğini düşünüyor.

H.Ö. ile ilgili olarak: Facebook'ta Cumhurbaşkanına hakaret etti, Kobani olaylarında milliyetçilik üzerinden fikir beyan etti.

İLÇE MÜFTÜSÜ DE TANIKLIK ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yılda da, emekliye ayrılan Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi'nin söz konusu ihraçlarla ilgili ifadeleri ortaya çıkmıştı. DİVES için, “PKK yanlısı bir sendika” diyen Elçi, tanık olmadığı birçok olay için “görmedim ama taziyelere katılıyordur” demişti.