Samanyolu Haber /Dünya / Keşmir'de son 30 yılın en kanlı saldırısı: 44 asker öldü /15 Şubat 2019 15:29

Keşmir'de son 30 yılın en kanlı saldırısı: 44 asker öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker öldü, 20 asker yaralandı.

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Hindistan Times'ın haberinde, Srinagar kentine giden konvoyu hedef alan saldırıda 44 askerin hayatını kaybettiği, 20 askerin yaralandığı bildirildi.

Emniyet yetkilisi Muneer Ahmed Khan, patlamada bir otobüsün kullanılamaz hale geldiğini ve bundan başka en az 5 aracın hasar gördüğünü ifade etti. Saldırının ardından asker ve polisin bölgeye sevk edildiğini söyleyen Khan, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Hindistan basınında yer alan haberlerde çok sayıda Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) personelinin olduğu konvoyda 70 aracın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

SALDIRIYI CEYŞ-İ MUHAMMED ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Yerel basındaki haberlerde saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütünün üstlendiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırıyla ilgili 'alçakça ve korkakça' ifadesini kullandı.

Hint yetkililer, bunun, Cammu Keşmir'de son 30 yıldır düzenlenen en kanlı saldırı olduğunu ifade ediyor.

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