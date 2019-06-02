Yusufeli ve Keskin'de AKP adayları kazandı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak belediye başkanı olarak seçildi.





Millet İttifakı'nın adayı İyi Partili Necati Alsancak ise 2 bin 165 oy aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı ise 679 oy aldı.





31 MART'TA İYİ PARTİ ADAYI KAZANMIŞTI





31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde İyi Parti'nin adayı Alsancak bin 806 oy, AKP'nin adayı Yıldırım ise bin 800 oy almıştı.





Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilmişti.



