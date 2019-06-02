Yusufeli ve Keskin'de AKP adayları kazandı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak belediye başkanı olarak seçildi.
Millet İttifakı'nın adayı İyi Partili Necati Alsancak ise 2 bin 165 oy aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı ise 679 oy aldı.
31 MART'TA İYİ PARTİ ADAYI KAZANMIŞTI
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde İyi Parti'nin adayı Alsancak bin 806 oy, AKP'nin adayı Yıldırım ise bin 800 oy almıştı.
Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilmişti.
YUSUFELİ'NDE DE AKP ADAYI KAZANDI
Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart’taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AKP adayı Eyüp Aytekin kazandı.
Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Barış Demirci 2 bin 63 oyda kaldı.
KESMETEPE'DE KAZANAN BELLİ OLDU
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı.
Beldede okullarda kurulan sandıklarda saat 08:00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdi.
Bin 211 seçmenin olduğu beldede bin 115 kişi oyunu kullandı.
Seçimde, AKP 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy aldı. 32 oy ise geçersiz sayıldı.
Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre DSP'nin adayı Ali Yılmaz kazandı.