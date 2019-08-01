Kerem Altıparmak: “6 aydır kayıp insanların avukat istememesi mantıkla izah edilemez”

İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kerem Altıparmak, kaçırıldıktan 6 ay sonra Emniyette ortaya çıkan dört kişinin ailelerine baskı yapıldığını söyledi.





6 aydır kayıp olan dört kişinin polisin yaptığı rutin Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) aynı anda bulunmalarının absürt olduğunu söyleyen Altıparmak, ailelere yapılan baskıyı da anlattı.





“BM BAŞVURULARINIZI GERİ ÇEKİN” DEDİLER

Altıparmak, 6 ay kaybolmuş kişilerin ailelerine “Avukat istemiyoruz, Twitter hesaplarınızı kapatın, BM başvurularınızı geri çekin” demelerinin mantıkla izah edilemeyeceğini söyledi ve ailelerle kaçırılan kişilerin polis nezaretinde görüşmelerine dikkat çekerek “bunun ne kadar özgür iradeyle söylendiği çok tartışmalı” dedi.





BU O KADAR ABSÜRT BİR ŞEY Kİ…

Altıparmak’ın konuyla ilgili Medyascope’a yaptığı açıklamalar şöyle:





“28 Temmuz 2109 gecesi aileler aranıyor ve rutin bir GBT taraması sırasında, bu dört kişin birden bire pat diye bulunduğu söyleniyor. Bu o kadar absürt bir şey ki. Üstelik bu dört kişi bulununca serbest de bırakılmıyor, ailelere ‘gelin yakınlarınızı bulduk’ demiyorlar, TEM’de gözaltında oldukları söyleniyor. Bu kişilerle ilgili ceza soruşturması olduğunu biliyoruz, hatta tutuklanıp tahliye edilenler var. Ancak şuan ki gözaltı sürecinin amacının ne olduğunu bilmiyoruz, niye gözaltındalar buna dair bir açıklama yok.





Avukatlar görüşmeye gittiğinde deniyor ki, ‘Ailelerin sizi tutmaları, dört kişinin sizi istediği anlamına gelmez’. Gerçekten de avukatlara istenmedikleri söyleniyor.

Sonra aileler kayıp kişilerle polis nezaretinde, yalnız değil, polis nezaretinde görüştürülüyorlar. Bakın 6 ay kaybolmuş ve muhtemelen baskı altında kalmış kişiler, ısrarla avukat istemediklerini söylüyorlar. Bu hiç mantıkla açıklanabilir bir şey değil.





Ailelere de her türlü başvurularını geri çekmelerini, Twitter hesaplarını kapatmalarını, Birleşmiş Milletler başvurularını geri çekmelerini söylüyorlar. Şimdi tabi burada ne kadar özgür iradeyle böyle bir şeyin yapıldığı çok tartışmalı.





Gizlilik kararı nedeniyle dosyadaki gelişmeleri göremiyoruz. Ailelerin çok somut talepleri var. Bu kişilerin nasıl kaybedildiğinin tespitinin sağlanmasına yönelik. Devlet benim sorumluluğum yok diyorsa en azından kimin sorumluluğu olduğunu ortaya çıkarmak için bu soruşturmayı yapmak zorunda.”





NE OLMUŞTU?

Salim Zeybek, Erkan Irmak, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen 2019 yılı Şubat ayında kaçırıldılar. Salim Zeybek, eşi ve çocuklarının yanında polis kimliği taşıyan kişiler tarafından bir araca bindirilerek götürüldü. Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın kaçırılması sırasında ise yaşadıkları sokağın ablukaya alınması nedeniyle tüm komşuları olaya şahit oldu.





Ancak şahitlere rağmen kaçırılma olayları araştırılmadı ve savcılıklar şahitleri dinlemeyi, kamera görüntülerini toplamayı reddetti. 6 ayı aşkın bir süre sonra 28 Temmuz 2019 gecesi Ankara Emniyetinden Salim Zeybek, Erkan Irmak, Yasin Ugan, Özgür Kaya’nın aileleri arandı ve eşlerinin Ankara Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında oldukları söylendi. Ertesi gün Emniyet’ten verilen bilgiye göre ise bu dört kişi sırt çantalarıyla yolda yürürken GBT’ye takılmış ve gözaltına alınmışlardı.





Aynı tarihlerde kaçırılan Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen’den ise halen haber yok.





AİLELERE BASKI BAŞLADI

Dört kişinin ortaya çıkmasından sonra ise ailelere yönelik baskı başladı. Ailelerinin tuttukları avukatların dört kişiyle görüşmesine savcılık izin vermedi. Ardından bu dört kişinin avukat istemediği belirtildi. Ailelerin 6 aydır kayıp olan yakınlarıyla görüşmelerinin ise yalnız yapılmasına izin verilmedi. Görüşmeler polis eşliğinde yapıldı.





Dört kişinin aşırı zayıfladığı, bitkin ve durgun oldukları belirtilirken, kaçırılan kişilerin ısrarla “BM başvurusunun geri çekilmesi, HDP’li vekillerden uzak durulması, ailelerin Twitter hesaplarını kapatmaları” üzerinde durdukları öğrenildi.