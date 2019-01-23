Samanyolu Haber /Dünya / Kerç Boğazı'ndaki yangında 4 Türk hayatını kaybetti /23 Ocak 2019 10:17

Kerç Boğazı'ndaki yangında 4 Türk hayatını kaybetti

Kerç Boğazı'nda içinde Türklerin de bulunduğu iki gemi önceki gün alev aldı. Dışişleri Bakanlığı yangında 4 Türk'ün hayatını kaybettiği, 8 Türk'ün kurtarıldığını açıkladı. Açıklamada kayıp olan 4 Türk vatandaşının arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak'ta "Maestro" ve "Candy" adlı Tanzanya bayraklı iki gemide çıkan yangında, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'inin kurtarıldığı, 4'ünün ise yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, "Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı iki gemi arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.
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