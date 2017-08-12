Kenya'da başkanlık seçimini Kenyatta kazandı





2013'ten beri devlet başkanlığını yürüten Kenyatta, yüzde 54.3 oy alırken en yakın rakibi Raila Odinga yüzde 44,7'de kaldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından Kenyatta bir "birlik" çağrısında bulundu ve muhaliflerine seslendi:

"Size elimi uzatıyorum… Hepimiz aynı cumhuriyetin vatandaşlarıyız."

Muhalifler sonucu reddederek seçim sürecinin "maskaralık" olduğunu öne sürse de uluslararası gözlemciler Kenyatta'nın zaferinin geçerli olduğunu kabul etti.

Uhuru Kenyatta, seçimin "özgür, adil ve güvenilir" olduğunu söyledi.

Gözlemciler, 10 yıl önceki tartışmalı seçimde olduğu gibi çatışmaların yaşanmasından endişeleniyordu. O dönemki çatışmalarda bin 100 Kenyalı ölmüş, 600 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.