Samanyolu Haber /Gündem / Kenevir üretimine soyunan iktidarın elinde sertifikalı tohum yokmuş /27 Nisan 2019 11:41

Kenevir üretimine soyunan iktidarın elinde sertifikalı tohum yokmuş

Bez torba için kenevir üretilmesi planlanırken elde sertifikalı tohum bulunmadığı için ithal edilecek

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Hükümet, bez torba için kenevir üretimine başlanacağını açıklarken Türkiye’de kenevir tohumu bulunmadığı, ithal edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise kenevirin uyuşturucu için de kullanıldığını anımsatarak kenevir yerine keten üretilmesini istedi. 

Tayyip Erdoğan, Ocak ayında yaptığı açıklamada, “Kenevirden atlet, file, fanila dokunurdu, şimdi ithal ediyoruz. Yeniden kenevir üreteceğiz” demişti. Erdoğan, seçimler öncesinde de naylon poşetlere karşı savaş ilan ettiklerini belirterek “Biz bez torbalar ve kenevirden yapılan filelerle meydanlarda olacağız” görüşünü dile getirmişti. 

Mustafa Çakır’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Türkiye’de kenevir tohumu olmadığını, 2016 yılında bu konuda düzenleme yapıldığını ancak çiftçinin ilgi göstermediğini belirtti.

‘KETENDEN UYUŞTURUCU OLMAZ’

Kenevir yapraklarından ‘marijuana’ adlı uyuşturucu yapıldığına işaret eden Aygun, “Bez torba için kenevir yerine keten üretiminin teşvik edilmesi daha makul görünüyor. Ketenden uyuşturucu elde edilmiyor. Üstelik yağı Omega 3 içerdiği için gıda sektöründe de kullanılıyor” dedi. Aygun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e önerge de verdi.
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