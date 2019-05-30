Samanyolu Haber /Gündem / Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı... /30 Mayıs 2019 12:04

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Mersin'de bir kebapçı, yolda bir kadına küfürler eden kişiyi uyardı. Uyarıya sinirlenen saldırgan Vakkas D., kebapçının dükkanını minibüsle yıkmaya çalıştı. O anlarda çevredeki kameralarda kayıttaydı.

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde, yolda, kimliği belirlenemeyen kadınla tartışıp, şiddet uygulayan servisi şoförü Vakkas D.'ye, yakındaki kebapçının sahibi Ömer Aşçı (60) müdahale etti.

Aşçı, tepki gösterdiği, servis şoföründen, bölgeden uzaklaşmasını istedi. Kadın ile birlikte giden Vakkas D., akşam saatlerinde midibüsü ile gelerek kavşakta bulunan Ömer Aşçı’ya ait kebapçıya midibüsüyle daldı. 

İş yerindekiler panikle kaçışırken, Vakkas D. defalarca iş yerine çarparak, zarar vermeye çalıştı. Olay anı çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kayıt altına alınarak sosyal medyadan paylaşıldı.

Bu arada defalarla iş yerini midibüsle yıkmaya çalışan Vakkas D., bir ara aracın kontrolünü kaybedip durunca, çevrede bulunanların tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Vakkas D., bulunduğu araçla olay yerinden kaçıp, uzaklaştı.

İş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis, Vakkas D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İş yeri sahibi Ömer Aşçı, sürücünün sokak ortasında bir kadınla tartışıp şiddet uygulaması nedeni ile kendisine müdahale ettiğini belirterek, "Kadınla tartışıp, taciz ediyordu. Ben de iş yerinden çıkarak 'Ayıp değil mi kardeşim kadını neden taciz ediyorsun' dedim. İftar saatlerinde geldiğini fark edince elemanlara 'Dışarıya çıkın, bu adam dükkanın içine girecek' dedim. Bunun üzerine dükkana araçla daldı. 5-6 sefer dükkana girip çıktı. Ondan sonra burada bulunan insanların üzerine sürdü. İnsanlar kaçtı, burada bulunan bir de ağacı devirdi. Bunun üzerine insanlar da ona müdahale edince kaçıp, gitti. Yaklaşık 40 bin TL'lik zarar oluştu. Alkollüymüş, polis yakaladı, şu an adliyede" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya... Sonraki Haber >>

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:43:10