Kendisine 'akıllı ol' diyen adamın yedi sülalesini araştırtmış: Kirli ilişkilerini göreceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Trabzon'da havalimanında kendisine 'akıllı ol Soylu' diyen vatandaşın hayatını didik didik ettirdiğini itiraf etti ve bir iki gün içinde bu kişiye ilişkin iddia ettiği 'kirli ilişki ağını' ortaya sereceğini söyledi:





"Ben oradan çıktım adım attığım gibi 'Her şey çok güzel olacak.' diye bağırmaya başladılar. Şimdi canım sıkılmadı değil. Siyasetin kendine ait bir edebi var. Bu edebin de yani sizin burada (VIP) hakkınız olmamasına rağmen, sizi oraya almışlar. İmamoğlu'nun oradan geçme hakkı olmamasına rağmen demek ki nezaket göstermişler. Ben işin o tarafında değilim. Sonra adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu.' dedi. 'Akıllı ol' bizim orada tehdittir. Mafyavari, tehditvari bir üsluptur yani. Onun bir cümle sonrası 'Akıllı ol Soylu yoksa aklını alırız.' demektir o. Ben mahallelerde büyüdüm. Sözün nereye geldiğini, nereye gittiğini bilmez miyim? Döndüm ben de ona bir kelime söyledim. Ama baktım burada bir tezgah var. Biz o tezgaha düşmeyelim. Sonra bu tezgahın bedelini Binali Ağabey'e ödettirmeyelim. Şimdi şunu söylemek isterim. Adamla ilgili araştırma yaptık, adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Nasıl kirli ilişkilerin sahibi olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir-iki gün içerisinde anlar. Öyle bir derin ilişkileri var."