Kendisinden başka kimseyi inandıramadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME)" isimli son paketi de elinde patladı.





Yabancı yatırım danışmanları ve ekonomi bürokrasisi, İVME'yi "yanlış, zamansız ve gereksiz" olarak nitelendirdi.







"KREDİBİLİTE TARTIŞMALARINI ARTIRACAK"





New York ve Londra Merkezli Global Danışmanlık Şirketi TENEO’nun Başkan Yardımcısı Wolfango Piccoli, yeni kredi paketine dair, "Türkiye'nin kredibilite tartışmalarını daha da artıracak başka bir hatalı girişim." ifadelerini kullandı.





DW Türkçe’ye konuşan Piccoli, "Türkiye’nin şu anda ihtiyacı olan daha fazla kredi açmak değil, yatırımcının güvenini ve ekonomik istikrarı sağlayacak politikaları hayata geçirmek olmalı." diye konuştu.





ABD'NİN MÜEYYİDE KARARI EN BÜYÜK RİSK







Türkiye’nin önünde çok ciddi riskler bulunduğunu belirten Piccoli, bunların başında çok ciddi bir resesyon riski ve ABD yaptırımları olduğunu vurguladı.





Piccoli, Türkiye ekonomisinin yeni bir oynaklık ve resesyona hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.





Piccoli şunları söyledi: "Merkez Bankası’nın net rezervleri en düşük düzeye geriledi. Ayrıca önemli ölçüde yeni bir resesyon riski var. ABD’nin ekonomik yaptırımlarının başlama riski, Türkiye ekonomisinde yeni bir oynaklık ve yeni resesyonu tetikleyecek."





"Seçim sebebiyle birtakım önlemlerin ötelendiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Piccoli, "Seçimlerden sonra da hükümetin kredibiliteyi yeniden sağlayacak bir adım atmasını beklemiyorum." cevabını verdi.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (ortada), nisan ayında dünyanın en büyük yatırım bankası JP Morgan'ın kapısını çalmıştı. Albayrak şubat ayında dolar kurundaki artışın fâili olarak gösterdiği JP Morgan'a soruşturma açılması talimatı da vermişti.

"BUNA SADECE KENDİSİ İNANIYOR"





TENEO’nun Başkan Yardımcısı Piccoli, ayrıca Albayrak’ın "en kötüsü geride kaldı" söylemi için de, "Buna sadece kendisi inanıyor gibi görünüyor." yorumunu yaptı.





Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan Strateji ve Bütçe Başkanlığı bürokratları, DW Türkçe’ye yeni kredi paketini televizyondan öğrendiklerini söyledi.





Kendilerine danışılmadığını vurgulayan ekonomi bürokrasisi, paketi "zamansız ve gereksiz" buluyor.





DW'NİN HABERİNE TEKZİP





Önceliğin kamu bankaları eliyle, kredi genişlemesi olmaması gerektiğini belirten bürokratlar, kamu bankaları eliyle verilen ve geri dönmeyen kredilerin takibine öncelik vermek gerektiğine işaret ediyor.





Bürokratlar, bu tür genişlemeci, harcama kalemleri yerine yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiriyor.





Ancak Strateji ve Bütçe Başkanlığı DW'yi Türkiye ekonomisi üzerinde manipülasyon yapmakla suçladı ve bu yönde bir beyanat vermediğini açıkladı.





PAKET BEĞENİLMEDİ





Merkez Bankası yetkilisi ise, paketin konjonktür sebebiyle kötü karşılandığını belirterek, "Zamanlama açısından herkesin daha farklı paket beklediği bir dönem." yorumunu yaptı.



